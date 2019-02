Annuncio

Annuncio

Martedì, 26 febbraio, Striscia la notizia è tornata a parlare di Nino Castanotto, il cavaliere del trono over di Uomini e donne accusato di truffa da alcuni ex dipendenti. Sulla vicenda il tg satirico ha aggiunto nuovi particolari e l'inviata Stefania Petyx ha raggiunto l'uomo per un commento sulla vicenda. Peccato che Castanotto non sia stato particolarmente collaborativo e abbia aggredito l'inviata e la troupe, danneggiando anche la telecamera dell'operatore. Una violenza che ha costretto ad intervenire anche le forze dell'ordine.

La furia di Nino di U&D: aggredisce la troupe di Striscia la notizia

Alla vicenda, legata alle accuse di truffa ai danni di ex dipendenti ed ex clienti di Nino Castanotto, si sono aggiunti ulteriori tasselli che il tg satirico di Antonio Ricci ha racchiuso in un servizio andato in onda ieri, 26 febbraio.

Annuncio

L'inviata Stefania Petyx ha raggiunto il cavaliere del trono over in Sicilia per chiedere ulteriori spiegazioni, ma è scoppiato il finimondo, con tanto di aggressione ai danni dell'inviata e all'operatore che era con lei. Una violenza che ha costretto anche le forze dell'ordine ad intervenire per ristabilire la calma. Dopo l'arrivo dei carabinieri il cavaliere ha finalmente replicato alle ultime accuse che riguardavano i debiti contratti dall'uomo durante la gestione di un ristorante in Franciacorta. Nino ha ammesso il fatto em con documenti alla mano, è riuscito a dimostrare all'inviata di Antonio Ricci di aver già versato parte degli arretrati in questione. Se la vicenda del ristorante, oggetto del servizio di ieri sera, pare dunque risolta, resta aperto il caso dell'agenzia di viaggi che Nino possedeva in Sicilia e da cui è partita tutta l'indagine di Striscia.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nino del trono over accusato di truffa da ex dipendenti

Come ricorderemo, qualche settimana fa, una ex dipendente di Nino Castanotto si era rivolta al tg satirico, denunciando come l'uomo le dovesse pagare ancora stipendi arretrati per un valore di oltre 40 mila euro. Ma non solo. La donna ha accusato il suo ex datore di lavoro di non aver rimborsato anche alcuni ex clienti. Una truffa che è stata oggetto del primo servizio di Striscia la notizia con Max Laudadio. In quel caso, Nino si è rifiutato in un primo momento di parlare della vicenda, salvo poi ritornare sui suoi passi e richiamare telefonicamente l'inviato per chiarire la sua posizione. Da quanto andato in onda qualche settimana fa, pare che la donna sia stata querelata proprio dal cavaliere del trono over, che ha definito la signora 'una pazza', dichiarando di non aver situazioni pendenti con gli ex clienti in quanto già rimborsati.

Annuncio

Ora, l'ennesima sfuriata di Castanotto, che è culminata con l'aggressione alla troupe di Antonio Ricci, che sicuramente tornerà sulla vicenda con ulteriori dettagli, magari con un prossimo servizio sempre di Stefania Petyx.