Ieri sera si è registrata la tanto attesa puntata della scelta di Luigi Mastroianni nel Castello di Uomini e donne, in cui il tronista, ex di Sara Affi Fella, doveva scegliere tra Valentina e Irene. Nonostante quest'anno la conduttrice Maria De Filippi abbia cercato di fare le cose per bene, in modo tale che non ci fosse nessuna anticipazione, c'è sempre qualcuno che viene a sapere le cose e spiffera tutto in giro. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni che circolano su Twitter e su Vicolo delle News, Luigi ha scelto la persona che gli ha fatto perdere la testa fin dal primo momento, stiamo parlando di Irene. Inoltre, sempre secondo gli ultimi rumors, il weekend in villa registrato ieri sera, che andrà in onda venerdì in prima serata su Canale 5, è stato ricco di eventi, non solo passionali, ma anche tante liti e dubbi.

Però, la scelta del tronista del programma di Mediaset è stata dettata dal cuore, una scelta semplice e molto romantica che non si è fatta attendere, in quanto la corteggiatrice gli avrebbe subito detto di si. Ora, non resta che aspettare venerdì per confermare in puntata le notizie di questa mattina.

U&D: Valentina Galli forse tronista

Dunque, come vi abbiamo appena anticipato, Luigi Mastroianni ha scelto di vivere la sua storia d'amore con Irene Capuano. Ma come l'avrà presa la non scelta Valentina Galli? Al momento non si sa nulla, però sicuramente non starà facendo i salti di gioia per non essere stata scelta da Luigi. Al di là di ciò, nelle ultime ore sta circolando una voce che la vedrebbe sul Trono Classico di Uomini e Donne.

E sarebbe stata proprio la produzione del programma di Mediaset ad averglielo proposto, così come avevano fatto in precedenza con Giulia Cavaglià, la non scelta di Lorenzo. Anche in questo caso, non ci resta che aspettare per vedere se davvero c'è stata questa proposta e se la ragazza deciderà di accettare o meno. Intanto, il tronista Luigi avrebbe chiesto scusa a Maria De Filippi per aver peccato di incoerenza, però ha poi voluto aggiungere di essere sempre stato una persona vera e sincera.

I fan del programma sono entusiasti per la scelta

Intanto, i fan su Twitter, appena hanno saputo della scelta di Luigi Mastroianni hanno voluto esprimere tutta la loro felicità e, in particolare, fare i più sinceri auguri di tanta gioia e serenità alla nuova coppia che si è formata nel programma della De Filippi.

Inoltre, c'è da dire che Irene Capuano è stata da sempre la preferita dai numerosissimi fan del programma di Canale 5 e, per di più, la maggior parte del pubblico ha sempre ritenuto che fosse lei e solo lei la persona adatta per stare vicino al bel tronista ex di Sara Affi.