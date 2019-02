Annuncio

Le anticipazioni di Uomini e donne continuano a concedere ampio spazio alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, che andranno in onda su Canale 5 probabilmente venerdì 1 marzo. I due tronisti hanno già registrato il weekend in villa insieme alle rispettive corteggiatrici e di recente sono stati protagonisti anche delle feste di fidanzamento nel castello medievale. Stando a quanto riportano da Il Vicolo delle News, lo spagnolo ha concluso il suo percorso televisivo con Sonia Pattarino e Natalia Paragoni, mentre Luigi Mastroianni ha registrato la puntata della scelta insieme a Valentina Galli e Irene Capuano. Le loro scelte avrebbero seguito i pronostici della vigilia, in quanto Ivan avrebbe optato per Sonia mentre Luigi avrebbe deciso di continuare a frequentare Irene, nonostante i litigi che hanno spesso caratterizzato il loro percorso.

A differenza di quanto accaduto le scorse settimane per i corteggiatori e le corteggiatrici non scelti, la decisione di Ivan Gonzalez non sembra avere preoccupato molto Natalia, che presto potrebbe tornare nello studio del dating show.

Uomini e donne anticipazioni: Natalia delusa, ma non troppo

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione di Ivan Gonzalez, il weekend in villa ha tolto gli ultimi dubbi al tronista. La sua scelta è quindi ricaduta su Sonia Pattarino che, dopo essere stata informata di questa importante notizia, si è presentata al castello per la festa di fidanzamento. Sebbene Ivan l'abbia delusa negli ultimi tempi, a causa dei suoi slanci di interesse nei confronti di Natalia, la corteggiatrice ha risposto 'sì', accettando di frequentare il tronista anche lontano alle telecamere.

Anche se molti fan del programma non credono che questa storia durerà, il lieto fine (stesso epilogo anche per Luigi e Irene) sarà la conclusione delle tre puntate dedicate alle scelte dei protagonisti della prima parte della stagione di Uomini e donne. Per Natalia Paragoni, la non scelta di Ivan, le strade della televisione potrebbero non concludersi qui. Sembra certo, infatti, che già nelle prossime registrazioni decida di tornare nel parterre del Trono Classico per riprendere il corteggiamento nei confronti di Andrea Zelletta.

Il probabile ritorno di Natalia in studio

Nelle prime due puntate dedicate alle scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi a Uomini e donne, i corteggiatori 'non scelti' sono rimasti apparentemente molto delusi.

Giulia Cavaglià ha poi conquistato il trono e lo stesso destino potrebbe essere riservato ad Antonio Moriconi, in questa o nella prossima edizione del dating show. Diversa sembra essere stata la reazione di Natalia, la non scelta di Ivan Gonzalez. Archiviato il suo percorso con lo spagnolo, infatti, la Paragoni potrebbe decidere di riprendere la sua frequentazione con Andrea Zelletta. Come riporta Il Vicolo delle News, l'attuale tronista non ha mai negato l'interesse per la ragazza, che a sua volta si era dichiarata a favore del rivale di Ivan. Il fatto aveva scatenato più di qualche critica da parte di quest'ultimo, ma ora che lui è definitivamente fuori dai giochi le cose potrebbero essere molto più facili per questa conoscenza. Nel frattempo, però, Zelletta sembra interessato anche ad un'altra ragazza, Federica, con la quale ha già scambiato un bacio appassionato.