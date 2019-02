Annuncio

Torna oggi pomeriggio una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over, nella quale tra i protagonisti dovrebbe esserci la dama Angela Di Iorio che sta continuando a portare avanti la sua conoscenza con il corteggiatore Beniamino. Sembra che tra i due stia procedendo tutto per il meglio, e chissà che la signora napoletana non abbia finalmente trovato la persona giusta al dating-show di Maria De Filippi.

Inoltre, come è già emerso nell'appuntamento di ieri, anche un'altra coppia sembra aver trovato un certo equilibrio e serenità, ovvero quella formata da Gemma e Rocco.

Anticipazioni Trono Over di oggi: Angela potrebbe lasciare U&D con Beniamino

Oggi pomeriggio, su Canale 5, a partire dalle 14:45 andrà in onda un'altra puntata del Trono Over di Uomini e Donne.

Al centro dello studio di Maria De Filippi è attesa Angela Di Iorio che, ormai da qualche settimana, si sta vedendo con Beniamino, un signore benestante che sembra piacere alla dama napoletana spesso oggetto di critiche da parte degli opinionisti per il suo atteggiamento. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, hanno più volte accusato la signora di essere approdata in trasmissione solo per cercare un "uomo bancomat", essendo interessata più all'aspetto economico dei suoi corteggiatori che ad un vero e proprio coinvolgimento sentimentale.

Stando alle anticipazioni, pare che Angela abbia finalmente trovato un uomo adatto alle sue esigenze, anche se avrebbe rimarcato di non essere intenzionata a risposarsi. A questo punto, resta da capire se la dama sarà pronta a lasciare Uomini e Donne con Beniamino.

Uomini e Donne, tra Gemma e Rocco è tornato il sereno

Capiremo dunque nella puntata di oggi pomeriggio se Angela si sta innamorando del 72enne corteggiatore che, ricordiamo, è giunto in trasmissione proprio per conoscere la dama napoletana, essendo rimasto affascinato dai suoi modi di fare e dal suo carattere. Nel frattempo, ieri abbiamo visto che anche tra Rocco Fredella e Gemma Galgani sembra essere tornato il sereno. Entrambi, infatti, dopo aver avuto diverse discussioni nelle settimane precedenti, sono andati a cena insieme e l'atmosfera tra loro è risultata molto distesa, culminata nello scambio di qualche tenero bacio.

La dama torinese, tuttavia, ha fatto un appunto al cavaliere, chiedendogli di essere più presente nella sua vita e questi, per tutta risposta, in maniera piuttosto sorprendente le ha risposto: "E fammi venire ad abitare da te".

Un'affermazione che potrebbe risuonare come un chiaro segnale delle intenzioni dell'uomo, mentre la Galgani sembra essere ancora indecisa sul da farsi, temendo forse di soffrire ancora una volta per amore.