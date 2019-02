Annuncio

Nella relazione tra Rocco e Gemma sembrava essere calato il sipario dopo gli ultimi avvenimenti accaduti nella popolarissima trasmissione Uomini e donne di Canale 5, condotta ed ideata dalla ''regina'' della televisione Italiana, Maria De Filippi. L'imprevedibile Gemma sembrava aver messo un punto definitivo nella relazione con il cavaliere Rocco, ma come sempre quando è lei la protagonista, le sorprese non mancano mai. La puntata di oggi parla di un lungo corteggiamento da parte di Rocco culminato con il perdono di Gemma ed un ballo in cui i due protagonisti del trono over si baciano appassionatamente.

Spoiler Uomini e Donne: Gemma perdona Rocco e lo bacia

Nel dettaglio, tutto avviene grazie alla perseveranza di Rocco Fedrella che non si è mai arreso alla fine della relazione con la dama torinese.

Qualche settimana fa la dama ha compiuto gli anni e, per farsi perdonare, Rocco ha organizzato un'uscita con lei per provare a riconquistare il cuore della Galgani, ma soprattutto per festeggiare il compleanno appena passato. La donna ha accettato anche se si è detta delusa dalla location dell'esterna. Dopo la cena, Fedrella ha proposto a Gemma un ballo, più precisamente un lento. Dopo vari sguardi carichi di passione I due si sono baciati in modo appassionato. Nelle scorse registrazioni la dama torinese sembrava orientata nel mettersi definitivamente alle spalle la relazione con Rocco per intraprendere una nuova conoscenza con un altro cavaliere, Marcello. Ancora una volta la ''mattatrice'' nonché assoluta protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha sorpreso tutti cambiando le carte in tavola.

Chi sarà l'uomo che riuscirà a fare breccia nel cuore di Gemma conquistandola definitivamente? Nelle prossime settimane avremo qualche notizia in più, con le prossime registrazioni dell'amatissimo programma pomeridiano di Canale 5.

Anticipazioni U&D: le polemiche continuano: Maria caccia Gian Battista e Claire

Una segnalazione raccolta dall'opinionista Gianni Sperti ha scatenato letteralmente un terremoto negli studi di U&D: Gian Battista e Claire sono stati accusati di avere preso in giro Maria De Filippi e tutta la redazione. Il motivo della discussione è stato un video mostrato da Sperti in cui Claire è Gian Battista sembravano essere d'accordo nel loro piano, cioè quello di restare ancora nelle sedie rosse del programma nonostante ormai siano diventati una coppia.

Durante la litigata, Gianni visibilmente irritato ha attaccato con parole durissime: ''Non ce ne frega un ca**o se andate d'accordo, andatevene via''.