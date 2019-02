Annuncio

La quinta stagione della longeva serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti', iniziata il 10 gennaio continua a ottenere un grande successo per quanto riguarda il livello degli ascolti, nonostante i tanti cambiamenti all'interno del cast. Ogni puntata va in onda di giovedì, un giorno fortunato per la fiction che ha sempre battuto la concorrenza della Mediaset. Si intrecciano le avventure dei protagonisti, ambientate in una cittadina di provincia, e l'attenzione principale viene rivolta intorno al personaggio di Suor Angela, impegnata nelle solite missioni per risolvere dei problemi di persone comuni. Le anticipazioni del tredicesimo episodio del settimo appuntamento di Che dio ci aiuti 5, in onda il 28 febbraio e dal titolo "Battiti", sottolineano che la protagonista farà squadra con Pietro.

La suora, aiutata dal medico, tenterà di salvare una ragazza dal commettere una pazzia perché crede che la sua vita sia un semplice gioco, nella puntata arrivano anche Benji e Fede.

Nico e Ginevra sempre insieme dopo l'assenza dal convento di Maria

Il rapporto tra Nico e Ginevra, invece, continuerà ad avere degli alti e bassi ma, improvvisamente, si troveranno a passare più tempo insieme. La novizia potrà approfittare della mancata presenza della sua rivale in amore, Maria, che ha dovuto lasciare il convento. Ginevra cercherà di riuscire nell'intento di organizzare un piano per rendere felice Valentina. Quest'ultima vorrebbe organizzare una cena con Alessio e l'amica della ragazza sarà costretta a fingere di essere la compagna del Santopaolo.

La love story tra Azzurra e Athos non avrà tregua a causa dei continui sbalzi d'umore della madre di Emma che si sentirà incapace d'iniziare una nuova vita di coppia, dopo la morte di Guido. Inoltre la proprietaria del convento scoprirà che Athos vorrebbe farle una sorpresa ma la donna reagirà in un modo inaspettato.

Valentina aiuta Eugenia ad incontrare due cantanti; Gabriele sconvolto dall'arrivo di Teodora

Gli spoiler del quattordicesimo episodio del settimo appuntamento di Che dio ci aiuti 5, intitolato "Da grande" fanno notare che la madre delle gemelline arriverà in convento e porterà una notizia che potrebbe sconvolgere la vita di Gabriele (Cristiano Caccamo). Athos, invece, perderà la carta di credito che finirà nelle mani di Azzurra.

Infine Eugenia vorrà a tutti i costi incontrare due famosi cantanti come Benji e Fede ma, nonostante si tratti di un sogno impossibile, la ragazza potrà giovarsi dell'aiuto prezioso di Valentina.