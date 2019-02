Annuncio

La puntata di oggi di Uomini e donne Over ha riservato una brutta sorpresa a Gianbattista e Claire, smascherati in puntata da un filmato arrivato alla redazione da parte di un telespettatore che, trovandosi al tavolo di un bar proprio vicino alla coppia, non ha potuto fare a meno di registrare con il cellulare la loro conversazione. Il video è stato mandato in onda da Maria De Filippi e ha suscitato le ovvie polemiche. Tanta la delusione e la rabbia di Gianni Sperti, che in più occasioni aveva manifestato dubbi sulla veridicità della coppia.

I due, all'insaputa della cosa, sono entrati in studio con l'idea di fare il punto sulla loro 'conoscenza', apprendendo con grande rammarico di essere a loro volta al centro dell'arena.

Il video che incastra Gianbattista e Claire di Uomini e Donne

Un brutto quarto d'ora quello di Gianbattista e Claire del Trono Over, al centro della bufera per la scoperta del loro inganno ai danni della redazione e del programma di Maria De Filippi. Nel video in questione, si sono visti i due parlare in grande confidenza e inscenare le 'battute' da dire in puntata per non far capire che fossero già una coppia e 'tirare alla lunga' la loro permanenza nella trasmissione. Visibilmente in difficoltà, i due non hanno negato, attaccando a loro volta Gianni Sperti, 'reo' di averli offesi verbalmente. ''Vergognatevi, avete fatto una figura di m***a davanti a tutta Italia, siete due truffatori'' ha chiosato Gianni rivolgendosi all'ormai assodata coppia. Più calma e serafica la reazione di Maria De Filippi che, come vedremo nella seconda parte della puntata, inviterà con eleganza Gianbattista e Claire ad abbandonare il programma.

Oggi è stato dato spazio anche a Gemma Galgani che, in occasione del suo compleanno, ha accettato una cena romantica da parte di Rocco, che non sembra essersi arreso. Le danze dunque si riaprono per la dama torinese.

Nella prossima puntata di Uomini e Donne, Ida e Riccardo a confronto

L'affaire 'Gianbattista e Claire' non si chiude qui. Nelle brevi anticipazioni di Uomini e Donne andate in onda a fine puntata, vedremo che il loro tentativo di difesa proseguirà ancora nella seconda tranche. Inoltre, assisteremo ad un gesto inaspettato di Ida che, vedendo concretizzarsi la possibilità che Riccardo possa rifarsi una vita con un'altra donna, riproverà a parlargli. segno di un chiaro interesse nei suoi confronti. Capitolo ancora aperto per la ex coppia?