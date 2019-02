Annuncio

Martina Luciani sarebbe tornata single. La notizia sarebbe stata annunciata direttamente dall’ex protagonista di Uomini e donne.

Martina è una ragazza romana arrivata sul piccolo schermo durante il trono di Giorgio Alfieri. I due per tutto il percorso del tronista hanno regalato ai telespettatori momenti magici e scherzosi. Il giorno della scelta Giorgio scelse proprio Martina e la storia tra i due al di fuori delle telecamere durò per ben 10 anni. Dalla relazione di Martina e Giorgio nacque anche una bambina di nome Asia.

Dopo numerosi tira e molla, però la coppia decise di lasciarsi tra lo sconforto dei numerosi fan acquisiti nel corso degli anni.

In seguito all’addio, entrambi gli ex protagonisti del dating condotto da Maria De Filippi, hanno instaurato nuovi rapporti con nuovi compagni.

Dopo l’addio a Giorgio Alfieri, Martina Luciani aveva trovato di nuovo la felicità con Patrizio. Con questo ragazzo, l’ex corteggiatrice aveva avuto la gioia di diventare di nuovo mamma del piccolo Mattia. Attraverso una Instagram Stories pubblicata sul suo profilo social, la Luciani ha dichiarato di non avere fortuna in amore. La romana ha ringraziato la famiglia e gli amici per l’aiuto che spesso gli viene dato, ma si è detta triste per dover crescere due bambini da sola. Al momento va ricordato che non c’è nessuna ufficialità in merito all’addio tra Martina e Patrizio, ma dalle parole pronunciate dalla donna sembra proprio essere tornata single a tutti gli effetti.

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati: crisi superata

Una delle coppie più chiacchierate del momento ad uscire da Uomini e Donne invece è quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due avevano informato i proprio follower che, nonostante stessero attraversando una profonda crisi, rimanevano ancora una coppia.

In seguito l’ex tronista aveva smesso di seguire su Instagram una delle fanpage dedicate alle coppia. In quel caso, i fan erano rimasti molto delusi ma poi è arrivata la sorpresa inaspettata. Nei giorni scorsi i due ex protagonisti di Temptation Island, attraverso alcuni post pubblicati su Instagram, hanno dato prova di aver finalmente suprato quella crisi. Giordano e Nilufar si sono concessi infatti una romantica vacanza sulla neve a Cortina d’Ampezzo per poi andare in Austria. Per la felicità dei tantissimi follower della coppia, sono anche arrivati numerosi video della vacanza. Giordano e Nilufar sono apparsi ai loro fan più innamorati che mai.