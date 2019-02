Annuncio

Colpo di scena oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e donne che vedremo in onda come sempre alle 14,45 circa su Canale 5. Le prime anticipazioni su quello che succederà in trasmissione arrivano dalla pagina Instagram di U&D, dove è stato pubblicato un breve filmato che 'spoilera' ai fan quello che sarà il succo della puntata di oggi, incentrata in particolar modo sulla coppia composta da Claire e GianBattista, i quali verranno smascherati miseramente in puntata.

Spoiler Uomini e donne di oggi: Claire e GianBattista smascherati

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di oggi rivelano che Gianni Sperti sottoporrà alla De Filippi e al pubblico un video che incastra la coppia composta da Claire e GianBattista, i quali sono stati accusati di aver preso in giro la trasmissione di Canale 5.

In pratica, infatti, i due protagonisti del trono over si sarebbero messi d'accordo su come comportarsi in trasmissione, venendo così meno alle regole di Uomini e donne. Il tutto è stato ripreso da un filmato fatto recapitare a Gianni Sperti da un fan del programma che ha voluto smascherare la coppia.

Nel corso della puntata di Uomini e donne di questo pomeriggio vedremo che i due opinionisti saranno a dir poco furiosi nei confronti di Claire e GianBattista e anche la stessa Maria De Filippi non potrà fare a meno di richiamarli. 'Escono frasi di due che si stanno mettendo d'accordo', dichiara la De Filippi in puntata. Tina Cipollari, invece, accuserà uno dei due protagonisti di questa vicenda di essere una 'mente diabolica'.

Maria De Filippi manda via la coppia del trono over

Gli spoiler di Uomini e donne di oggi, inoltre, rivelano che ad un certo punto sarà ancora Maria De Filippi a prendere la parola in trasmissione e la vedremo puntare nuovamente il dito contro Claire. La conduttrice, infatti, ammetterà che seppur Claire volesse rimanere in trasmissione, a questo punto è lei che non ci tiene più ad averla nel parterre delle dame del trono over.

In questo modo, quindi, la conduttrice manderà via Claire e GianBattista dalla sua trasmissione.

Non è la prima volta che casi del genere fanno irruzione nel salotto pomeridiano di Uomini e donne. Uno dei casi più 'controversi' e discussi dell'ultimo periodo ha avuto protagonista Sara Affi Fella, la tronista napoletana accusata di aver preso in giro la redazione tenendo nascosta la sua relazione con il fidanzato storico ai tempi del trono stesso.