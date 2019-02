Annuncio

Nel corso della puntata odierna di Domenica In si sono verificati dei colpi di scena decisamente inattesi. Alcuni cantanti che hanno preso parte al Festival di Sanremo hanno deciso di non presentarsi alla trasmissione condotta da Mara Venier in segno di protesta, e tra questi figura Loredana Bertè. La cantante calabrese, infatti, ha preferito disertare l'ospitata al programma di Raiuno perché contrariata dalla quarta posizione ottenuta alla kermesse canora.

Loredana Bertè arriva quarta e il pubblico protesta

Ieri, sabato 9 febbraio, si è conclusa la 69^ edizione del Festival di Sanremo. La classifica finale è stata aspramente contestata non solo dal pubblico da casa, ma anche dagli spettatori del Teatro Ariston.

Infatti mentre i tre conduttori dal palco erano intenti a riportare la graduatoria definitiva, in platea è scoppiato il caos. Tutto è cominciato quando Claudio Baglioni ha annunciato che il quinto classificato era Simone Cristicchi con la canzone "Abbi cura di me", e da quel momento il pubblico ha iniziato a fischiare e protestare. Subito dopo è stata svelata la quarta posizione di Loredana Bertè e da lì è scoppiata una vera e propria bufera.

Gran parte degli spettatori presenti in sala, infatti, ha dato luogo ad un boato di fischi per manifestare il proprio dissenso, costringendo i conduttori a fermarsi per un attimo e a chiedere di placare gli animi. Ancora oggi la classifica finale di Sanremo 2019 sta facendo discutere, con alcuni artisti che hanno deciso di non presentarsi a Domenica In come forma di protesta per l'ingiustizia subita da Loredana Bertè.

Loredana Bertè diserta l'ospitata a Domenica In

E così, durante la puntata di oggi del programma domenicale di Raiuno, Mara Venier è stata costretta a comunicare l'assenza di Loredana Bertè, spiegandone i motivi. La conduttrice veneta non ha nascosto il suo profondo dispiacere per quanto accaduto, rivolgendosi direttamente alla cantante calabrese, e dicendole che nella sua trasmissione avrebbe trovato esclusivamente delle persone che le vogliono bene, lasciando chiaramente intendere che l'artista avrebbe fatto meglio a presentarsi dinanzi alle telecamere. Ad ogni modo, la Venier ha aggiunto che comprende appieno il suo stato d'animo e che le vorrà sempre bene.

Anche in quest'occasione gli spettatori dell'Ariston si sono schierati dalla parte della Bertè, criticando apertamente i giudizi espressi dai giornalisti.

L'interprete di "Cosa ti aspetti da me", infatti, era data tra i favoriti al televoto, ma sembra proprio che, in base ai voti espressi dalla stampa, la situazione sia cambiata radicalmente escludendo, di fatto, la cantante dal podio del Festival di Sanremo.