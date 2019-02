Annuncio

Ieri si è conclusa la 69’ edizione del Festival di Sanremo e Loredana Bertè è stata la grande esclusa dal podio finale. Il mancato posizionamento nei primi tre posti da parte della cantante di ‘Cosa ti aspetti da me’, è stato oggetto di numerose critiche da parte del pubblico presente al teatro Ariston.

Il brano portato in gara dalla Bertè ha chiuso la kermesse musicale posizionandosi al quarto posto. Il trio Baglioni-Raffaele-Bisio ha dovuto fronteggiare il malcontento del pubblico. Del resto in questi giorni Loredana era stata sempre inserita nella cerchia delle otto migliori canzoni eseguite all'Ariston: certamente questo risultato è stato confermato dal quarto posto, ma per molti è la vincitrice morale alla luce delle tante preferenze espresse nei suoi confronti sui social network ed all'interno del teatro.

In tutte le sue esibizioni aveva riscosso delle lunghe standing ovation alla quali l'artista calabrese aveva sempre risposto in modo caloroso: "Vi amo".

Dopo la contestazione da parte della platea, la protesta si è spostata sui social ed in sala stampa. Alcuni giornalisti non hanno approvato il posizionamento in classifica occupato da Loredana Bertè, Simone Cristicchi e Daniele Silvestri. Sulle pagine ufficiali della kermesse, moltissimi utenti si sono detti scioccati per l'esclusione della cantante romana nella corsa alla vittoria finale. Numerose polemiche sono arrivate anche per il terzo posto agganciato dal trio Il Volo.

Mahmood, Ultimo, Il Volo: il podio divide l'opinione pubblica

La finale della 69' edizione del Festival di Sanremo è stata segnata da una lunga scia di polemiche.

La vittoria di Mahmood si sta trasformando in un vero e proprio dibattito politico, dopo il tweet velatamente polemico di Matteo Salvini. Il Volo dopo essersi posizionato al terzo posto è stato presa di mira da alcuni giornalisti. Infine, Ultimo ha dato adito ad un acceso botta e risposta in sala stampa. Il cantante del brano 'I tuoi particolari' ha puntato il dito contro la categoria: "Io non ho mai avuto la pretesa di arrivare qui e vincere, al contrario di quello che avete detto voi".

Domenica In, Boomdabash: 'Loredana meritava il podio'

Durante la puntata odierna di Domenica In sono stati ospitati tutti e 24 i big in gara al Festival di Sanremo per esibirsi di nuovo e per tenere un confronto con alcuni giornalisti ed opinionisti presenti.

Arrivato il turno dei Boomdabash gli è stato chiesto cosa pensassero del posizionamento di Loredana Bertè. Il gruppo salentino anziché smorzare le polemiche, le ha alimentate: "Non fateci parlare, Loredana doveva essere sul podio".