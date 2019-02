Annuncio

Ultimo, secondo classificato al 69° Festival della canzone italiana di Sanremo, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e si racconta a cuore aperto in una lunga intervista concessa al settimanale 'Chi', dove tra le altre cose ha parlato anche di quegli artisti che fanno musica e che tuttavia proprio non riesce a sopportare. Un'intervista fiume dove il cantante ha parlato anche della sua relazione finita da poco e che l'ha reso nuovamente single.

La confessione di Ultimo: 'Mi stanno sulle pa*** i cantanti di nicchia'

Partendo dalle dichiarazioni sui cantanti che non riesce proprio a sopportare, Ultimo ha confessato di non apprezzare il modo di fare di quelli che vengono definiti dei cantanti di nicchia e che farebbero musica per pochi.

'Chi fa l'artista di nicchia mi sta sulle pa**', ha dichiarato il cantante nell'intervista concessa a 'Chi', aggiungendo poi che il suo obiettivo è stato sempre quello di scrivere canzoni che potessero far sentire meno sole le persone che lo seguono e visto il successo che sta riscuotendo, pare proprio che ci stia riuscendo.

Nel corso dell'intervista, poi, Ultimo ha parlato anche della sua ex fidanzata e del modo in cui potrebbe aver preso la canzone che ha portato sul palco del festival di Sanremo. 'Penso che abbia avuto effetto, che sia stata apprezzata', ha risposto il cantante aggiungendo poi che per lui sarà molto difficile riuscire ad avere una vita privata lontana dai riflettori e dagli obiettivi dei paparazzi.

Un Festival di Sanremo che è stato decisamente ricco di polemiche per Ultimo, il quale per giorni ha fatto parlare di sé dopo le risposte poco carine che ha riservato in sala stampa ai giornalisti presenti all'ultima conferenza della kermesse, post finalissima dove Mahmood venne incoronato vincitore assoluto.

Il successo di Ultimo dopo il Festival di Sanremo

Da quel momento in poi Ultimo ha preferito disertare le varie ospitate televisive, tra cui quella a Domenica In di Mara Venier ma non ha saputo dire no a Fiorello. Qualche giorno fa, infatti, è stato ospite in radio del mattatore siciliano, dove ha raccontato che nonostante tutto quello che è successo e tutto quello che è stato scritto, potrebbe ancora ritornare al Festival di Sanremo, nei prossimi anni, con un brano giusto.

Nel frattempo si gode il successo del brano di questa edizione, che settimana dopo settimana sta scalando le classifiche di vendita su iTunes, diventando uno dei pezzi più venduti di questo Sanremo 2019.