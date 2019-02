Annuncio

Tra le protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi vi è anche la bella Soleil Sorge, ben nota al grande pubblico di Uomini e donne per essere stata una delle corteggiatrici delle passata stagioni del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. In questi giorni la bella Soleil si è messa in gioco sull'Isola, dove ha avuto modo di parlare per la prima volta anche della fine della sua storia d'amore con Marco Cartasegna, conosciuto proprio nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

La verità di Soleil sull'addio con Marco Cartasegna di Uomini e donne

In un primo momento, infatti, Soleil uscì da Uomini e donne con Luca Onestini che la volle al suo fianco. Poi però la situazione cambiò nel momento in cui Luca prese parte al Grande Fratello Vip e Soleil si avvicinò a Marco Cartasegna, ex tronista rivale di Luca.

Da quel momento in poi partì la loro storia d'amore durata circa un anno, fin quando lo scorso settembre non hanno confessato di aver deciso di interrompere questa relazione.

E in questi giorni la bella Soleil ha fatto un po' di chiarezza sull'accaduto, lasciandosi andare a delle confessioni inedite su questa relazione giunta al capolinea dopo un anno. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Soleil ha rivelato ai suoi compagni d'avventura che la love story con Marco è finita perché lui la soffocava. La ragazza, pur ribadendo che non le piace e che non ha intenzione di sparlare delle persone, ha dichiarato che negli ultimi tempi le cose tra lei e Marco non andavano più nel verso giusto e che entrambi si erano resi conto di volere delle cose diverse.

Soleil ha svelato che Marco era un ragazzo particolarmente geloso e questa cosa un po' la faceva sentire 'oppressa', dato che lei si definisce uno spirito libero che ha bisogno dei suoi spazi e della sua libertà.

Nuova passione per Soleil sulle spiagge dell'Isola dei famosi

Questa sua aspirazione, però, Marco aveva cercato un po' di soffocarla e di conseguenza Soleil aveva cominciato a privarsi di alcune cose, come ad esempio uscire con le amiche per non far ingelosire il suo fidanzato.

Col passare del tempo, però, i due si sono resi conto che questa situazione non faceva bene a nessuno e così hanno scelto di dirsi addio definitivamente. Intanto, però, la bella Soleil sulle spiagge dell'Isola dei famosi sta approfondendo la conoscenza con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen.

Tra i due è nata una forte sintonia e qualcuno ipotizza che ci sia del tenero.