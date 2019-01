Annuncio

Annuncio

Un posto al sole, sta per entrare nel vivo una storyline molto sentita dal pubblico e che presto vedrà nuovi incredibili sviluppi. Le trame delle puntate in onda dall'11 al 15 febbraio, rivelano che Adele finalmente troverà il coraggio di dire la verità a sua figlia Susanna sulle violenze che per anni ha subito da parte di Manlio. Intanto, Valerio riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare da Elena, ed i due si riavvicineranno nonostante Alberto cercherà di separarli per sempre.

Gaetano Prisco dopo essere riuscito ad ottenere i domiciliari, mediterà vendetta nei confronti di Franco ed infine, Alex con l'aiuto di Anita cercherà di fare colpo su Vittorio.

Advertisement

Un posto al sole, Gaetano vuole vendetta

Le trame Un posto al sole dall'11 al 15 febbraio, rivelano che Elena dopo essere rimasta profondamente delusa dalla reazione di Valerio alla notizia della gravidanza, farà di tutto per tenerlo distante da lei. Valerio, però, non si arrenderà e troverà la maniera di sorprenderla facendola una proposta che mai si sarebbe aspettata. Il bel Viscardi è convinto che i loro sentimenti siano molto forti e reali e proprio per tale motivo non possono essere sprecati. Prisco uscirà di prigione dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari, ma il suo unico obbiettivo sarà vendicarsi di Franco: il terribile usuraio se ne starà sulle sue per qualche giorno, ma poi muoverà un'aspra battaglia contro il Boschi. Valerio sarà sempre più sicuro di aver fatto la scelta giusta a stare con Elena, ma Alberto farà di tutto per distruggere la loro felicità.

Advertisement

Gaetano, non farà altro che pensare a come vendicarsi di Franco ed inizierà ad organizzarsi al meglio per colpirlo. Intanto, Anita darà consigli ad Alex per conquistare Vittorio, ma l'obbiettivo della ragazza è molto lontano dal concretizzarsi.

Adele confessa la verità a Susanna

Susanna dopo aver studiato tanto, si preparerà a sostenere l'ultimo esame scritto per l'abilitazione alla professione di avvocato. Intanto Adele dovrà prendere una decisione che non può più essere rimandata. Alberto farà di tutto per ostacolare la relazione di Vittorio ed Elena dicendo a Simona di provare a riconquistare il bel Viscardi. Alex sarà sempre più decisa a conquistare Vittorio ed avrà una speranza nel momento in cui il giovane Del Bue le farà un inaspettato invito a cena per la sera di San Valentino. Adele finalmente si confiderà con Giulia e Ornella, e grazie al loro aiuto, troverà il coraggio di rivelare a Susanna la verità sul suo matrimonio con Manlio. La donna, dunque, riuscirà a far comprendere alla figlia quanto sia violento il padre.

Valerio inviterà Elena a cena per San Valentino, ma prima di uscire con lei, incontrerà Simona. Tra i due accadrà qualcosa? Alex sarà felicissima per l'invito di Vittorio, ma purtroppo le sue aspettative sulla serata verranno profondamente deluse.

Adele vuole tenere lontano Manlio

Adele dopo essere finalmente riuscita a parlare delle violenze che subiva da anni, cercherà in tutti i modi a tenere lontano il marito. Intanto, Susanna si sentirà crollare il mondo addosso al pensare che il padre sia davvero violento come aveva ipotizzato Giulia e si interrogherà su come abbia fatto a non accorgersene. Roberto, dovrà affrontare il delicato intervento di bypass cardiaco e per la prima volta in vita sua, si lascerà andare ad un momento di fragilità. L'uomo, poi riceverà l’aiuto di cui necessita da una sua vecchia conoscenza. Alex cercherà di riprendersi dal fallimento della serata di San Valentino con Vittorio, ma intanto quest'ultimo inizierà a guardarla con occhi diversi. Il Del Bue si sta innamorando di lei?