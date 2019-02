Annuncio

Annuncio

Secondo le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne, inerenti alla registrazione di domenica 24 febbraio che vedremo la prossima settima, ci sarà una nuova tronista. Un volto conosciuto e già noto che arriva direttamente dalla villa, si tratta di Giulia Cavaglià, la non scelta di Lorenzo Riccardi. In studio hanno fatto il loro ingresso Giulia e Lorenzo, Claudia è rimasta dietro le quinte per non intromettersi nel confronto tra i due. La Cavaglià ha chiarito alcune esternazioni che lei ha fatto nel momento in cui Riccardi le ha rivelato di non essere la sua scelta. Nel salutare tutti, Maria De Filippi ha comunicato alla ragazza che è la nuova tronista. Dopo un attimo di esitazione, incoraggiata dallo stesso Lorenzo, Giulia ha deciso di iniziare la nuova avventura e sedersi al fianco di Angela Nasti e Andrea Zelletta.

Annuncio

Non è mancato il commento della pungente Karina Cascella su Instagram dopo che le hanno chiesto cosa pensa della scelta Giulia Cavaglià di accettare il trono.

Confronto e chiarimento tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglià

Giulia Cavaglià ha spiegato al pubblico e a Lorenzo Riccardi che la sua frase : "scelta semplice per persone semplice", pronunciata in villa, non voleva essere un'offesa alla coppia. La ragazza ha sottolineato, giustificando quell'espressione, le differenze caratteriali tra lei e Claudia Dionigi che vede come una persona meno complicata, molto simile a Lorenzo. Claudia ha fatto successivamente il suo ingresso in studio, in quanto non voleva intromettersi nel chiarimento tra il fidanzato e Giulia e ha raccontato che la storia con Riccardi sta andando molto bene.

Annuncio

I migliori video del giorno

Prima dei saluti, Maria De Filippi [VIDEO] ha informato la Cavaglià che è la nuova tronista e lei, dopo un attimo di esitazione, ha accettato incoraggiata dallo stesso Lorenzo che ironicamente ha esclamato: "siediti a papà!".

Giulia Cavaglià è la nuova tronista

Giulia Cavaglià, a sorpresa, è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. L'opinionista Karina Cascella non ha visto di buon occhio la decisione della ragazza di sedersi sul trono. Su Instagram alla domanda su cosa pensasse della nuova tronista ha riportato la frase: "Lorenzo ha scelto il business", aggiungendo: "lui eh?". La Karina si riferiva alla frase pronunciata dalla Cavaglià in villa, dopo che ha saputo di non essere stata scelta: "Il cuore di Lorenzo non urla Claudia, urla business".

Annuncio

Chissà se la ragazza nel corso delle puntate farà cambiare idea alla Cascella e al pubblico che a gran voce sta chiedendo alla redazione di far sedere sul trono Antonio Moriconi, il ragazzo che non è stato scelto da Teresa Langella.