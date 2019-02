Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni delle trame degli episodi che andranno in onda a partire dal 4 marzo, entrerà nel vivo la faccenda che da tempo vede coinvolti i giovani della soap: Alex e Vittorio. I due, infatti, si ritroveranno a vivere dei momenti del tutto particolari che porteranno la ragazza a prendere una posizione decisiva nei confronti del ragazzo, determinata a voler smettere di soffrire ancora per lui e per la sua continua ossessione per Anita Falco. Alex inoltre intensificherà sempre di più il suo rapporto con una donna, Silvia, che a sorpresa deciderà di fare una proposta lavorativa alla giovane creativa.

Vittorio guarderà Alex con occhi diversi

Mentre Alex (Maria Maurigi) si preparerà con tanta indecisione a partecipare alla festa in maschera al “Crazy” in occasione del Carnevale, Vittorio a sorpresa deciderà di accompagnarla col solo scopo di far ingelosire Anita. La serata però prenderà una piega del tutto differente da come entrambi l’avevano progettata. Dopo la serata con Vittorio, inconsapevole del fatto che forse il ragazzo cominci a vederla con altri occhi, Alex proverà in tutti i modi ad allontanarsi dal giovane Del Bue per evitare di soffrire ancora a causa sua e della sua indecisione sentimentale. Lentamente nel corso delle puntate, Alessandra Parisi si trasformerà da brutto anatroccolo in cigno e il suo cambiamento non passerà di certo inosservato.

Oltre al suo cambiamento fisico, la ragazza avrà modo, nel corso del tempo, di intensificare il suo rapporto di amicizia con una donna del tutto impensabile: Silvia. Le due, infatti , si troveranno sempre più in sintonia tanto che sarà proprio Silvia (Luisa Amatucci), una volta accortasi delle potenzialità nascoste della ragazza, che comincerà a valutare l’idea di farle una proposta professionale di collaborazione al Vulcano proprio nel momento in cui Arianna e Andrea, a sorpresa, decideranno di piantarla.

Durante la settimana in questione l’attenzione non sarà rivolta solo a Vittorio ed Alex ma anche alle altre vicende che coinvolgeranno gli altri abitanti di Palazzo Palladini. Ornella, in maniera del tutto inaspettata, mostrerà un lato inedito della sua personalità.

La donna vivrà un periodo di crisi interiore che sarà ulteriormente aggravato dalla partenza di Raffaele per Torino. Franco in seguito all’aggressione subita comincerà a vivere le difficoltà legate alle conseguenze di quanto gli è accaduto ma ciononostante si azzarderà ad uscire di casa in maniera incurante pur di soccorrere le sue donne in difficoltà. Mariella sarà ancora una volta alle prese con la rivelazione della verità a Guido e sarà proprio per questo motivo che tra lei e Cerruti si accenderà lo scontro. Adele invece a sorpresa deciderà di tornare a casa da suo marito nonostante Giulia farà di tutto pur di farle cambiare idea.