Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà in onda dal 4 all’8 marzo 2019 saranno molteplici gli eventi a cui assisteremo, primo tra tutti una inaspettata crisi interiore della dottoressa Bruni che la metterà parecchio in difficoltà. Anche la famiglia Boschi sarà al centro delle scene mentre Franco, nonostante i suoi problemi fisici, si azzarderà a compiere passi affrettati pur di proteggere sua moglie e sua figlia, Ciro continuerà ad indagare per scoprire la verità. Adele, nonostante le parole di Giulia, a sorpresa deciderà di ritornare a casa da suo marito. Tra Vittorio ed Alex continueranno ad esserci momenti caratterizzati da forti tensioni e malintesi a causa dell'ossessione del giovane nei confronti di Anita.

Arianna e Andrea invece decideranno clamorosamente di piantare Silvia e di seguire il loro sogno. Per Mariella invece diventerà sempre più difficile nascondere la verità a Guido.

Mariella e il pesante segreto da mantenere sulla paternità di Lollo

Mariella e Salvatore finiranno per avere un'accesa discussione in merito alla questione legata alla paternità di Lorenzo. La Altieri, infatti, continuerà a scontrarsi col suo collega decisa a voler rivelare la verità al comandante Del Bue. Serena Cirillo verrà contattata ancora una volta dalla perfida cugina che le chiederà di potersi incontrare per discutere nuovamente sulla questione eredità. Ciro, deciso a scoprire la verità sull’aggressione subita da Franco, si ritroverà sempre più coinvolto nelle vicende di casa Poggi-Boschi, mentre Alex si preparerà con difficoltà e timore a partecipare ad una festa al "Crazy".

Vittorio deciderà di accompagnarla col solo scopo di far ingelosire Anita e di provocare in lei una reazione. Ma la serata prenderà una piega diversa da quella prevista. Mariella e Salvatore intanto faranno sempre più fatica a tenere nascosta la verità a Guido.

Franco deciso a proteggere la sua famiglia

Boschi, nonostante sia costretto a non muoversi dalla Terrazza a causa dei rilevanti danni conseguenti all’aggressione, deciderà in maniera azzardata di uscire di casa per prestare soccorso alle sue donne in difficoltà a causa di un guasto alla macchina. Ciro, invece, continuerà ad indagare per cercare di capire se Prisco sia coinvolto su quanto accaduto al suo coach. Nico si convincerà del fatto che per Susanna è troppo stressante doversi occupare di Manlio dopo quanto successo con sua madre Adele.

La donna, dal canto suo, cercherà di riprendere in mano la sua vita, ma si troverà costretta a fronteggiare innumerevoli difficoltà e la strada per la rinascita le si prospetterà tutt'altro che spianata.

Ornella Bruni si ritroverà improvvisamente a passare un momento non molto semplice: la donna vivrà un vero e proprio stato di crisi interiore e sembrerà cominciare per lei un periodo difficile da portare avanti non semplice da gestire. Alex e Vittorio si ritroveranno in maniera inevitabile a dover riflettere sul loro rapporto e su quanto accaduto tra loro.

Adele sotto pressione a causa del marito

La madre di Susanna sarà protagonista di un momento di forte tensione quando, a causa delle pressanti richieste di Manlio, verrà messa di fronte a una difficile decisione da prendere. Arianna deciderà in maniera coraggiosa di provare a realizzare un suo sogno che da troppo tempo ha messo da parte. Alex invece deciderà di provare a staccarsi dal giovane Del Bue onde evitare di soffrire troppo a causa sua. Arianna e Andrea, troppo occupati a badare anche ad Alice, decideranno insieme di abbandonare Silvia al Vulcano. La donna invece scoprirà una dote nascosta della giovane Alex. Giulia cercherà infine, in tutti i modi, di aiutare Adele ma la donna si mostrerà irremovibile nel rivedere la sua decisione di voler ritornare a casa da suo marito. Alla crisi interiore di Ornella si aggiungerà anche la partenza improvvisa per Torino di suo marito. Raffaele, triste per la partenza, verrà consolato da suo cognato.