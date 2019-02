Annuncio

Lo sceneggiato iberico “Una Vita” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sorprenderà i telespettatori anche questa settimana. Gli spoiler annunciano che Blanca Dicenta pur avendo deciso di crescere il bambino che aspetta con il marito Samuel Alday, dimostrerà ancora una volta di amare Diego. In particolare la sorella di Olga si preoccuperà, non appena verrà a conoscenza che il cognato non ha dato nessun segno di vita da quando ha lasciato il paese. Simon Gayarre, invece dopo aver messo fine alla relazione clandestina con Elvira Valverde, le ribadirà che tra di loro è finita, invitandola a non avvicinarsi più alla sua famiglia.

Una Vita: Simon si scaglia contro Elvira, Antonito viene minacciato

Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 25 febbraio all’1 marzo, Samuel e Blanca apprenderanno che Olga, dopo essere stata violentata numerose volte da Tomas, ha abortito ingerendo del veleno.

Sempre nel bel mezzo della conversazione, la secondogenita di Ursula preciserà di aver inscenato la sua morte per non finire in prigione, dopo aver messo fine all’esistenza del patrigno. Nel frattempo Simon dopo aver visto Elvira tra le braccia di Victor, le ordinerà di prendere le distanze dai suoi familiari, compresa la moglie Adela. Blanca consiglierà alla sorella Olga di non fidarsi di loro madre. L’avvocato Felipe purtroppo non riuscirà a far scagionare Antonito. Quest’ultimo intanto verrà minacciato tramite una lettera. Successivamente, la domestica Lolita si arrabbierà con i Palacios per non aver fatto nulla per far liberare Antonito. Samuel prenderà le difese della responsabile del furto di un prezioso oggetto appartenente alla Marchesa di Urrutia. Blanca pur essendo ancora innamorata del cognato, deciderà di rimanere al fianco del marito Samuel.

Ursula e Olga si alleano, Blanca si sfoga con Leonor

Servante, dopo aver ricevuto una ricompensa per aver fatto arrestare un delinquente, temerà il peggio, perché verrà a conoscenza che colui che ha denunciato è riuscito ad evadere dal carcere. Maria Luisa rifiuterà la proposta di Victor, quando le chiederà anche di seguirlo a Parigi. La Valverde approfitterà della spiacevole situazione, dato che il Ferrero si lascerà consolare da lei, senza sapere di essere spiati dalla Dicenta. Una guardia corrotta maltratterà il primogenito di Ramon, mentre Ursula dopo essersi riconciliata con Olga, la convincerà ad allearsi con lei contro la sorella. La sarta Susana darà scandalo a causa del colonnello Arturo, che nel corso della festa di Santo Ausilio svelerà il suo stretto legame di parentela con Simon Gayarre.

Elvira si scaglierà con il padre per aver smascherato pubblicamente la Seler. Samuel spedirà un telegramma a Diamantina per spingere il fratello a ritornare ad Acacias 38, senza ricevere nessuna risposta. Per finire Blanca si sfogherà con Leonor, dicendole di essere molto preoccupata per Diego.