Notizie piuttosto inaspettate a Uomini e donne: dopo la scelta di Lorenzo Riccardi, che ha preferito Claudia Dionigi alla sua 'rivale', è arrivata la notizia ormai confermata secondo la quale sarebbe Giulia Cavaglià la nuova tronista. L'annuncio, però, ha portato non poco scompiglio sui social.

Uomini e Donne, la nuova tronista è Giulia Cavaglià

Le anticipazioni sono trapelate dalla puntata registrata in giornata odierna, durante cui sono stati invitati come ospiti anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che si sono dimostrati innamorati e felici della scelta fatta.

Era presente anche Giulia Cavaglià, a cui è stato proposto il trono: la ragazza ha immediatamente accettato, preso il bouquet di fiori tradizionalmente regalato ai nuovi tronisti e si è entusiasticamente seduta sulla famosa poltrona rossa, ringraziando Maria De Filippi per l'opportunità offerta.

La ragazza torinese si siederà accanto ad Angela Nasti, sorella di Chiara, ma non sono state ancora divulgate informazioni sul quarto tronista. Ad ogni modo, sui social non tutti hanno accolto bene la notizia della Cavaglià nuova tronista: numerose sono state le accuse contro la non-scelta di Lorenzo Riccardi.

Attacchi alla Cavaglià sui social: 'Unico scopo'

Sui social network, in particolar modo Twitter, si sono moltiplicati i messaggi polemici e le critiche contro la nuova tronista, in merito alla sua voglia di popolarità che l'avrebbe portata ad affrontare tutto il percorso di Uomini e Donne unicamente per arrivare alla conquista del tronoInsomma, dopo la sua virale frecciatina a Lorenzo Riccardi ("Uomini semplici fanno scelte semplici"), e la sua battuta sul business, Giulia Cavaglià è finita di nuovo nelle tendenze dei social network.

Al momento, comunque, i fan si stanno domandando come l'avrà presa la nuova coppia Riccardi-Dionigi, presente in studio al momento della proclamazione della nuova tronista, e se Lorenzo possa aver detto a Giulia di aver accettato il trono troppo presto dopo il due di picche ricevuto alla villa.

La registrazione di Uomini e Donne di oggi non si è ancora conclusa e di conseguenza non sono trapelate ulteriori informazioni su quanto accaduto nello studio Mediaset di Uomini e Donne: sicuramente WittyTv ci ha tenuto ad ufficializzare la notizia di gossip, ed infatti possiamo trovare sul sito la conferma riguardante il trono di Giulia Cavaglià.