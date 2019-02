Annuncio

Annuncio

La telenovela spagnola “Il Segreto” scritta dalla stessa autrice di “Una Vita”, continua a stupire con numerosi colpi di scena. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, le trame si incentreranno sulla misteriosa sparizione di due storici personaggi che sono stati costretti a lasciare il loro paese per sfuggire alla giustizia. Si tratta di Emilia e Alfonso, dato che i loro familiari, precisamente Maria Castaneda e Raimundo Ulloa dovranno pagare grande somma di denaro per farli liberare. L’ex locandiere e la nipote dopo aver riflettuto arriveranno ad una conclusione, perché sospetteranno che i loro cari potrebbero essere stati sequestrati da Fernando Mesia.

Annuncio

Il Segreto: il sospetto di Matias, Fernando si reca a Madrid

Come vi abbiamo già raccontato nei precedenti articoli, nelle prossime puntate italiane ci sarà una clamorosa svolta, perché Gonzalo Castro se ne andrà ancora una volta da Puente Viejo. L’ex sacerdote abbandonerà il suo paese dopo aver ricevuto da Fernando Mesia due milioni di pesetas, ma in cambio accetterà di rinunciare alla moglie. Maria Castaneda rimarrà spiazzata quando verrà a conoscenza della partenza improvvisa del marito, ma nonostante ciò non farà nulla per scoprire dove si trova. L’interesse della figlioccia di Francisca si concentrerà sulla strana sparizione dei genitori, poiché non si sono fatti più sentire da quando si sono rifugiati a Parigi per non finire in prigione per aver ucciso il generale Perez.

Annuncio

I migliori video del giorno

Intanto Matias inizierà a sospettare che il nonno Raimundo e la sorella Maria gli stiano nascondendo qualcosa, quando gli stessi indagheranno sulla scomparsa dei suoi genitori adottivi senza di lui. Nell'intricata vicenda si metterà di mezzo anche Fernando, dato che deciderà di recarsi a Madrid per apprendere con l’aiuto di alcuni detective se Emilia e Alfonso sono ancora vivi.

Il rapimento di Emilia e Alfonso, Maria e Raimundo decisi ad affrontare il Mesia

Durante la trasferta del figlio del defunto Olmo, il marito della Montenegro e Maria verranno a conoscenza che la situazione è più grave di quanto pensavano. Mauricio consegnerà alla moglie di Gonzalo e al nonno, una richiesta di riscatto per la liberazione dei Castaneda, che consisterà nel dare ai presunti rapitori dieci milioni di franchi entro una settimana.

Annuncio

L’Ulloa e la nipote pur essendo molto preoccupati per i loro cari, concentreranno i loro sospetti su Fernando, dato che non riusciranno a comprendere come mai la lettera minatoria è arrivata proprio durante la sua assenza. A quel punto Maria e l’ex locandiere decideranno di mettere alle strette il Mesia, per fargli confessare la verità, ovvero se è coinvolto con il rapimento di Emilia e Alfonso. Successivamente Prudencio approfitterà della situazione, dato che offrirà il suo aiuto a Raimundo e Maria, ma riceverà subito un netto rifiuto.