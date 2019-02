Annuncio

Arturo Valverde sarà al centro delle trama delle nuove puntate di Una Vita, in onda tra qualche mese su Canale 5. Le anticipazioni iberiche svelano che il padre di Elvira scoprirà di essere affetto da una brutta malattia, tanto da prendere una decisione drastica.

Il colonnello soffre di una grave patologia e rischia la cecità

Gli spoiler spagnoli di Una vita ci rivelano che il colonnello passerà un momento davvero difficile della sua vita. Infatti, apprenderà di essere affetto da una patologia che lo potrebbe far diventare cieco da un momento all'altro. Tutto avrà inizio quando l'uomo accuserà dei problemi alla vista durante una riunione di lavoro. Silvia, a questo punto, gli consiglierà di sottoporsi ad indagini mediche e gli verrà diagnosticata una terribile malattia che lo condurrà alla cecità. Il colonnello sprofonderà in una crisi sempre più grave, ma chiederà alla sua fedele serva Agustina di non farne parola con nessuno.

Valverde tenta il suicidio, Silvia lo salva

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Arturo Valverde diventerà addirittura buono e gentile con tutti. Infatti, si pentirà del male fatto a sua figlia Elvira, tanto da scoppiare più volte a piangere davanti ad una sua fotografia. Le sue condizioni psicologiche, nel frattempo, peggioreranno sempre di più, visto che i medici non riusciranno a trovare una cura per rallentare la sua cecità. Inoltre diventerà sempre più debole, mentre Silvia cercherà di incoraggiarlo.

Ma ecco che Arturo in un momento di estrema crisi si punterà una pistola alla testa pronto ad suicidarsi per espiare tutti i suoi peccati ed è in questo momento che Augustina chiede l'intervento di Felipe (Marc Parejo) e Silvia.

Proprio quest'ultima si metterà subito alla ricerca di un importante luminare in oculistica, in grado di sottoporlo ad una delicata operazione chirurgica. Nel frattempo Simon ed Elvira (Laura Rozalen) vengono messi a conoscenza delle drammatiche condizioni di salute di Arturo. La ragazza, a questo punto, spedirà un'accorata missiva al padre, dove dimostrerà di averlo perdonato per le sue malefatte. Dall'altro canto, il militare deciderà di sottoporsi all'operazione, dimostrando di essere molto coraggioso. Infine chiederà a Silvia di diventare sua moglie. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.