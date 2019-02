Annuncio

Una vita è pronta a riservare altre sorprese con le anticipazioni degli episodi spagnoli. Nelle puntate ora in onda su Canale 5, Ursula si sta impegnando per distruggere sia Olga che i fratelli Alday ma tra non molto dovrà fare i conti con un imprevisto che potrebbe rovinarla. Jaime, suo marito, si sveglierà improvvisamente dal coma e potrebbe così raccontare alla Guardia Civile tutto quello che la Dicenta gli ha fatto. A complicare le cose, la presenza di Diego al capezzale del padre e la sua decisione di scappare per sempre da Acacias 38 con il suo grande amore Blanca.

Una Vita puntate spagnole: il risveglio di Jaime Alday

Di Jaime non si è saputo più nulla, dopo il suo ricovero in una clinica di lungodegenza.

Le anticipazioni di Una Vita però riaprono il caso, che prenderà una svolta inaspettata. Samuel si dovrà rassegnare all'amore tra Blanca e Diego e si farà da parte, almeno per il momento. Intanto, giungerà loro una telefonata con una notizia inattesa: Jaime potrebbe risvegliarsi dal coma nel quale versa da tempo. Ursula, non volendosi arrendere, metterà nuovamente i bastoni tra le ruote a Blanca e Diego. La Dicenta infatti bloccherà loro i conti bancari per impedire di accedere al denaro necessario per lasciare il quartierino. Diego, preoccupato per la salute del padre, chiederà a Blanca di accompagnarlo nella clinica.

Jaime potrebbe rovinare Ursula nelle prossime puntate di Una Vita

Mentre Diego è in viaggio verso la clinica in cui è ricoverato suo padre Jaime Alday, Ursula approfitta della sua assenza per avvicinarsi a Blanca, ovviamente con scopi non amorevoli.

Le anticipazioni di Una Vita proseguono con un grosso colpo di scena: proprio quando i medici danno per spacciato il gioielliere, questi si sveglierà dallo stato comatoso e mostrerà di essere reattivo agli stimoli contro ogni aspettativa. Ursula e Samuel verranno informati del fatto che Jaime si è risvegliato e la Dicenta inizierà davvero a tremare. Se l'Alday recupererà le forze, potrebbe denunciare tutti i suoi crimini e farla marcire in galera per il resto della sua vita, quale diabolico piano si inventerà ora? Celia e Felipe nel frattempo, innamorati più che mai, preparano il loro matrimonio con il benestare di tutti i loro amici. Infine Arturo Valverde, dopo tanto tempo, si avvicinerà a una nuova donna, Silvia, con la quale intreccerà una romantica storia d'amore, che farà felice sua figlia Elvira-