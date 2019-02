Annuncio

Eccoci con le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, in onda su Canale 5 ogni giorno. Nelle trame italiane, Steffy è incinta di Liam che, in seguito all'inganno ordito da Bill, è stata scaricata definitivamente dall'ex marito. Gli spoiler della soap opera svelano che il matrimonio tra Hope e Liam verrà celebrato a breve, gettando la povera Forrester nello sconforto più totale. La Logan junior rimarrà incinta ma il perfido dottor Reese, in combutta con Flo, le farà credere che la bimba sia morta. Nel frattempo Steffy avrà partorito ma, desiderosa di dare una sorellina a Kelly, adotterà un altro bebè, Phoebe. Hope si legherà in maniera ossessiva alla piccola e, non si sa bene per quale motivo, vorrà dare alla bambina un padre. La sua scelta ricadrà su Liam, che verrà spinto dalla giovane Logan nelle braccia della rivale.

Beautiful trame americane: il sacrificio d'amore di Hope

Hope Logan (Annika Noelle) nelle prossime puntate di Beautiful cercherà di superare il lutto per la (presunta) morte di sua figlia legandosi in maniera morbosa alla bambina adottata da Steffy, Phoebe. La ragazza, compiendo un sacrificio d'amore, spingerà Liam nelle braccia della Forrester, convinta che la loro vicinanza possa giovare all'orfanella. Brooke e tutta la sua famiglia si preoccuperanno molto per lo stato mentale di Hope che, dal canto suo, non sembra accorgersi della sua profonda depressione. La ragazza vedrà infatti la piccola Phoebe come la sua ancora di salvezza e Liam si convincerà che sia un modo per non pensare alla morte di Beth.

In questo modo però, Hope metterà in discussione il suo matrimonio, convincendo il marito a passare molto tempo con Steffy e Phoebe. Il suo unico desiderio sarà dare un padre alla piccola, costi quel che costi.

Il lato oscuro di Hope nelle puntate americane di Beautiful

L'intento di Hope andrà a buon fine: Steffy e Liam si riavvicineranno, dimenticando i vecchi rancori e lasciandosi alle spalle le losche trame di Bill. I due si troveranno a passare molto tempo con Kelly e Phoebe, mentre Hope preferirà farsi da parte, cullandosi nella sua depressione e nel suo senso di fallimento totale. Nello stesso tempo però, qualcosa cambierà in lei ed emergerà il suo lato più oscuro. Le anticipazioni americane di Beautiful però ci avevano messo in guardia: in realtà la figlia di Hope non è morta e potrebbe essere più vicina a lei di quanto possa pensare.

Ignara di tutto, la giovane proseguirà con il suo piano per spingere Steffy nelle braccia di Liam, come farà? Potrebbe fingere di avere un altro uomo nella sua vita o partire per sempre da Los Angeles.