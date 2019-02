Annuncio

La sesta puntata di C'è Posta per te è andata in onda ieri 23 febbraio in prima serata su canale 5 e tra gli ospiti di Maria De Filippi abbiamo assistito ad una gradito ritorno, quello di Emma Marrone, la quale è intervenuta in trasmissione per fare una sorpresa a due piccoli fan molto speciali. Claudio ed Enrico infatti, affetti da sindrome di Down, sono accaniti fan della cantante salentina, tanto che si sono dichiarati apertamente innamorati di lei. Una vicenda che ha regalato sorrisi ed emozioni e che ha visto al termine la Marrone deliziare il pubblico con uno dei suoi successi.

Emma Marrone fa una sorpresa a due piccoli fan affetti da sindrome di Down

Grande emozione per la storia di Claudio ed Enrico, due giovani ragazzi affetti da sindrome di Down, chiamati in trasmissione dal fratello di uno dei due e dalla domestica dell'altro, che hanno voluto regalare una gioia ai loro cari.

I due destinatari della posta sono due fan sfegatati di Emma Marrone che, come abbiamo visto nella puntata di ieri, è giunta in trasmissione per fare una sorpresa ai due giovani. Molto divertente il momento in cui Enrico ha dichiarato che qualche anno fa sosteneva di essere fidanzato proprio con la cantante salentina, tanto da avergli addirittura comprato un anello di fidanzamento. Anche Claudio ha fatto la sua dichiarazione davanti a tutta Italia, con tanto di proposta di fidanzamento.

C'è posta per te del 23 febbraio: proposta speciale di fidanzamento per Emma

I due ragazzi hanno fatto divertire sia il pubblico in studio che la stessa Emma, la quale si è molto emozionata vedendo come Claudio ed Enrico siano letteralmente pazzi di lei.

Nonostante entrambi siano molto gelosi delle loro cose, pur di incontrare la loro beniamina, hanno accettato di regalare alcuni oggetti personali a persone del pubblico. In cambio hanno ricevuto dall'artista uno smartphone nuovo, oltre a vari gadget. 'Quando mi ricapita che mi chiedano di sposarli?' ha esclamato la Marrone all'apertura della busta, che l'ha poi vista esibirsi per la gioia non solo del pubblico in studio ma anche dei suoi piccoli fan che non l'hanno lasciata un attimo, forse ancora increduli di ciò che stava accadendo loro. Grande successo anche per sesta puntata di C'è posta per te che, anche ieri, si è confermato il programma leader del sabato sera, battendo la concorrenza di Rai 1 e ottenendo ascolti record che hanno varcato la soglia del 30% di share.

Appuntamento con la settima puntata sabato 2 marzo, dove conosceremo nuove storie di gente comune pronte a chiedere aiuto a Maria De Filippi per esaudire i loro desideri.