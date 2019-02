Annuncio

Le anticipazioni spagnole di Una vita, che ci riportano gli spoiler delle puntate in onda nei prossimi mesi su Canale 5, confermano ancora una volta che purtroppo il dramma è sempre in agguato ad Acacias. Stavolta toccherà a Celia che, come ben sappiamo, soffre di ricorrenti episodi di psicosi. In particolare, la moglie di Felipe sembra precipitare nella patologia mentale ogni qualvolta si parla o si ipotizza una gravidanza. Nei prossimi episodi della soap opera, la donna rimarrà finalmente incinta, coronando così il sogno di una vita. La gravidanza però non andrà a termine e Celia non ce la farà a superare il trauma dell'aborto, perdendo così anche la ragione oltre al bimbo che portava in grembo.

Una Vita puntate spagnole: il dramma di Celia

Quanta sfortuna ha in serbo il destino per Celia, che già ha dovuto patire il dolore della perdita di un figlio, sebbene non naturale. Un destino beffardo, che prima le farà una splendida sorpresa con una gravidanza del tutto inaspettata sia da lei che dal marito Felipe, per poi causarle l’ennesimo dolore, ovvero un aborto. Celia infatti avrà un tragico incidente quando cercherà un medico che assista Trini, anche lei incinta e preda di un malessere improvviso. Come reagirà la donna? Purtroppo gli spoiler provenienti dalla Spagna dicono che Celia impazzirà e farà poi scelte del tutto avventate che porteranno a tragiche conseguenze.

Celia potrebbe aver causato la morte di Trini: anticipazioni Una Vita

Nonostante la gravidanza difficile, Trini riuscirà a partorire con un cesareo la piccola Milagros.

Tuttavia le cose precipiteranno quando la Crespo inizierà a soffrire di ipertensione e crisi respiratorie, complicanze legate al parto. Ad assisterla ci sarà Celia, ancora in preda alla psicosi, sebbene ben celata. Purtroppo Trini troverà la morte a causa di un attacco di asma e si farà così avanti l'ipotesi che la moglie di Felipe possa aver 'accelerato' il trapasso dell'amica per potersi occupare della piccola Milagros, vista come una sorta di 'sostituta' alla figlia persa. Celia infatti aspetterà molto tempo prima di somministrare la pillola che potrebbe salvare la vita dell'amica, forse inconsciamente o forse no. Fatto sta che Ramon, disperato, cercherà in tutti i modi di scoprire la verità.

Intanto la Hermoso si legherà in maniera ossessiva a Milagros, che tratterà come fosse sua. Felipe noterà il peggioramento della moglie, cosa farà? Le anticipazioni di Una Vita sbroglieranno anche questa matassa.