Annuncio

Annuncio

Stasera andrà in onda la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il reality-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione consecutiva. Nella nuova diretta del format, stando alle ultime anticipazioni trapelate in rete, la moglie del naufrago Riccardo Fogli sbarcherà in Honduras, per chiarire la sua posizione in merito al gossip secondo cui avrebbe tradito il membro dei Pooh per anni.

Riccardo Fogli e il gossip sulla moglie: le anticipazioni sulla puntata di stasera

Il membro dei Pooh, Riccardo Fogli, sarebbe stato tradito dalla moglie, almeno questo è quanto è stato riportato dal nuovo rotocalco di gossip di Fabrizio Corona, 'The King'. Nello specifico, secondo alcuni rumors, la moglie del naufrago, Karin Trentini, avrebbe tradito il cantante per 4 lunghi anni con lo stilista di abiti da sposa, Giampaolo Celli.

Annuncio

Un'indiscrezione, quest'ultima, che in poco tempo si è diffusa su internet a tal punto da spingere la donna a sbarcare in Honduras, per incontrare Riccardo.

Nel corso della nuova diretta de L'Isola dei Famosi, con opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti, si parlerà probabilmente anche del flirt nato tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez. Ma non solo. Si parlerà anche di Ariadna Romero e della battuta osè fatta dal fratello di Belen a lei. 'Vuoi sco***e?', questa la battuta che ha scioccato la Romero al punto da farla piangere. La ragazza si è detta preoccupata per l'eventuale reazione di un ragazzo che la aspetta a casa, conosciuto poco prima di partecipare al reality.

Quando andrà in onda L'Isola dei Famosi

Le nuove anticipazioni sul reality-show made in Honduras rivelano che L'Isola dei Famosi andrà in onda il mercoledì: iprossimi appuntamenti, infatti, sono previsti per la serata di stasera, 20 febbraio, e per mercoledì prossimo, 27 febbraio.

Nella diretta, che verrà trasmessa tra poche ore, si affronterà anche la nuova nomination settimanale: a rischiare di uscire definitivamente dal gioco made in Honduras sono il cantante Luca Vismara, la web influencer Giorgia Venturini e il judoka Marco Maddaloni.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nell'ultima puntata, Kaspar Capparoni, dopo essere stato eliminato alla prova-televoto, ha deciso di restare sull''Isola che non c'è' e di continuare il suo percorso in totale isolamento. Non ci resta che attendere la puntata di stasera per scoprire cosa succederà sull'isola e quali altre dinamiche nasceranno tra i naufraghi.