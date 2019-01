Annuncio

Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera diretta da Aurora Guerra [VIDEO], che appassiona più di tre milioni di telespettatori ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in programma tra qualche settimana sulle reti Mediaset, si soffermano su Blanca Dicenta, interpretata dall'attrice Elena Gonzalez. La figlia di Ursula, infatti, riceverà da Leonor una notizia spiazzante sulla salute di Diego.

Una Vita: Olga non riesce ad uccidere Diego

La malattia di Diego sarà l'argomento principale delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Il fratello di Samuel, infatti, confiderà al padre di essere affetto da un grave male che lo sta consumando a poco a poco.

Dagli spoiler si evince che la vecchia istitutrice sarà la prima a scoprire la malattia del figliastro.

La dark lady, a questo punto, ordinerà alla figlia Olga di sedurlo al fine di allontanarlo da Blanca. Poi, non contenta, la convincerà ad ucciderlo [VIDEO]somministrandogli alcune gocce di un micidiale veleno nei suoi farmaci. Olga all'inizio sembrerà assecondare il volere della madre per poi decidere di risparmiare la vita al maggiore degli Alday in quanto vinta dai sensi di colpa.

Una Vita, anticipazioni: Blanca scopre che Diego sta male

Le trame delle puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Ursula diventerà furiosa con la figlia, tanto da non starle vicino quando Diego l'abbandonerà per ritornare da Blanca. Leonor, nel frattempo, capirà che la vita di Diego è in pericolo, in quanto accuserà un malore durante una sua visita. La vedova di Pablo, a questo punto, chiamerà un medico che gli diagnosticherà un'intossicazione da mercurio, forse dovuta alla sua permanenza nelle miniere alla ricerca delle pietre preziose.

Diego, a questo punto, rifiuterà il ricovero ospedaliero, perché sicuro che non esista alcuna cura efficace. Inoltre farà sapere ad Olga di stare per morire, tanto che quest'ultima cadrà in un profondo stato depressivo. Blanca, nel frattempo, prometterà al marito Samuel di restare insieme a lui nonostante sia follemente innamorata del cognato. Per tale ragione la piccola Dicenta rifiuterà di concedere l'annullamento delle nozze, richiesto dal consorte. Infine Leonor rivelerà a Blanca che il suo amato Diego si trova in gravissime condizioni perché convinta che debba sapere la verità. Non ci resta che scoprire cosa farà Blanca quando capirà che la vita di Diego è appesa ad un filo.