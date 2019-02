Annuncio

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda dal 18 al 22 febbraio nel Paese iberico, svelano che Ramon dimostrerà di aver superato il trauma della perdita di Trini, tanto da prendere il braccio sua figlia per la prima volta. Inigo, intanto, avrà quattro giorni di tempo per rimborsare metà del debito contratto con Andres. Per questo motivo, Leonor si offrirà di chiedere un prestito a sua madre Rosina, se quest'ultimo non si rifiutasse.

Una Vita: Celia ossessionata da Milagros, Ramon preoccupato

Dagli spoiler iberici di Una vita, si evince che Fulgencia tornerà ad Acacias 38, mentre Samuel non riuscirà ad uccidere la figlia del politico con il quale ha contratto il debito Jimeno. Felipe, invece, chiederà a Celia di aiutarlo ad organizzare il compleanno di Lucia, se lei non fosse interessata solo a Milagros: a proposito, Lucia inviterà i giornalisti a partecipare alla festa per mettere a tacere le voci che Telmo sia interessato solo alla sua eredità.

Dall'altro canto, Padre Bartolomè suggerirà all'ex prete di creare una fondazione benefica per proteggere il patrimonio dell'amata. Successivamente Tito sarà pestato dai seguaci di Andres, mentre Ramon disapproverà il comportamento di Celia, che addirittura arriverà ad ammonire Lolita per aver trovato un'altra tata per Milagros. Infine, Lucia festeggerà il suo compleanno alla Deliciosa, dove annuncerà la creazione della fondazione dei Valmez con grande clamore degli invitati.

Una Vita, anticipazioni: Ramon butta fuori di casa Celia

Le trame spagnole di Una Vita, in onda a metà febbraio in Spagna, svelano che Rosina sarà disposta a pagare il riscatto per il sequestro di Flora a patto di far intervenire la guardia civile.

Peccato che Inigo respinga questa eventualità. Ramon, invece, sarà sempre più amorevole nei confronti della figlioletta. Inoltre, l'uomo scoprirà che Celia mostra evidenti segni di pazzia, tanto da credere di parlare con sua figlia.

Dall'altro canto, la moglie di Felipe si rifiuterà di partecipare a compleanno di Lucia per stare accanto a Milagros, mentre Lucia e Telmo annunceranno le loro nozze. A casa Alday, Samuel sorprenderà Carmen e Cesareo a cena insieme, dopo essere tornato a casa con i vestiti macchiati di sangue. Dopodiché l'uomo verrà minacciato da Espineira. Celia, invece, presenterà Milagros come sua figlia, tanto da convincere Ramon a fare una passeggiata. Successivamente il padre di Antonito avrà un brutto litigio con l'Alvarez Hermoso, tanto da buttarla fuori di casa.

La donna, a questo punto, scapperà da Felipe mentre Lucia accuserà Ramon di aver provato a picchiare la cugina. Infine, Carmen salverà la vita di Samuel mentre si udrà il rumore di uno sparo all'interno della chiesa.