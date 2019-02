Annuncio

Il noto cantautore romano Simone Cristicchi, oltre ad essere noto per i suoi brani musicali, è famoso anche per il suo amore verso i Castelli Romani. Il cantante romano, infatti, vive da ben dieci anni con sua moglie e i suoi due figli ad Ariccia, paese appunto dei Castelli e in un’intervista con a la Repubblica dichiara che non sceglierebbe mai di tornare a vivere a Roma, poiché la vita in città è schiacciante. Il cantautore, inoltre, dopo Sanremo tornerà sul palcoscenico con “Manuale di Volo per Uomo”, che ha già debuttato all'Aquila e ora arriverà anche al teatro Manzoni di Milano oltre che in altri teatri italiani.

L'intervista di Cristicchi

Nell'intervista a la Repubblica, Simone Cristicchi ha dedicato particolari riflessioni per la cittadina dei Castelli Romani.

Il cantautore descrive il paese come una piccola casa dove l’aria è più pulita e limpida e racconta che la sua atmosfera si rifà al suo spirito appartato. Dichiara poi che vivere ad Ariccia lo fa sentire in pace con se stesso, poiché nei dintorni ci sono anche vari boschi e i due laghi di Castel Gandolfo e Nemi, che “sono meravigliosi”, sostiene il cantante.

Cristicchi continua l’intervista raccontando che dalle finestre della sua casa ad Ariccia vede tutta la spianata dell’Agro Pontino fino al mare. Negli ultimi tempi, inoltre, dice di aver preso l’abitudine ad alzarsi presto la mattina, massimo alle 6:00, per godersi al meglio il posto in cui vive.

In conclusione, l’artista rivela che le persone del paese l’hanno sempre protetto parecchio, facendolo sentire sempre uno di loro; riesce facilmente a portare i figli a scuola oppure andare al supermercato, cose che a Roma, invece, riuscirebbe a fare difficilmente. Ad Ariccia dice di aver trovato il suo equilibrio, mentre Roma continuerà ad amarla ancora di più, visto che la vivrà esclusivamente da turista.

Cristicchi a teatro con 'Manuale di Volo per Uomo'

Simone Cristicchi tornerà sul palcoscenico con “Manuale di Volo per Uomo”, che ha già debuttato all'Aquila e ora arriverà anche al teatro Manzoni di Milano dal 25 al 27 febbraio 2019. Si tratta di una nuova invenzione drammaturgica ambientata nel mondo attuale, una surreale favola metropolitana ricca di emozione e poesia, in cui Cristicchi è autore e attore protagonista.

“Manuale di Volo per Uomo”, ha spiegato l'artista, è la storia di un uomo quarantenne ma rimasto bambino che si chiama Raffaello, un personaggio molto autobiografico ma di fantasia. La storia narra la sua vita e la trasformazione di un dolore attraverso la forma dell’arte. Tutto si svolge in una stanza bianca, un letto di ospedale, e l’incontro con sua madre morente.

Lo spettacolo sembrerebbe essere abbastanza psicologico, inoltre è recitato in romanesco. Infine al termine dello spettacolo ci sarà anche la possibilità di vedere l’anteprima dell’ultimo documentario di Cristicchi sulla felicità, chiamato “Happy Next”. Lo spettacolo sarà anche un'occasione per ascoltare dal vivo la canzone Abbi cura di me, con cui l'artista ha partecipato a Sanremo 2019.