Lorenzo Riccardi ha annunciato la fine del suo percorso nelle puntate pomeridiane dedicate al Trono Classico di Uomini e donne. Venerdì 22 febbraio il tronista sarà il protagonista dello speciale serale, durante il quale renderà noto il nome della sua corteggiatrice preferita tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. E mentre le indiscrezioni rimbalzano nei vari social network, dove la giovane romana gode dei pronostici della vigilia, Lorenzo non sembra comunque riuscire a stare lontano dagli studi di Cinecittà. I telespettatori del dating show ideato da Maria De Fiippi potranno, infatti, rivedere il simpatico tronista nella puntata di domani 19 febbraio dedicata al Trono Over. Non ci saranno certo le sue corteggiatrici a contendersi il suo affetto, ma l'occasione sarà perfetta per ricordare l'imminente appuntamento serale con la giusta dose di ironia che ha caratterizzato il suo percorso.

Ma oltre alle battute del tronista, l'appuntamento del martedì sarà anche caratterizzato da sorprendenti dichiarazioni d'amore da parte di alcuni protagonisti del parterre del Trono Over e dalle immancabili discussioni.

Uomini e donne anticipazioni: Lorenzo presenta il suo tatuaggio

Il portale Witty Tv ha già diffuso le prime anticipazioni di Uomini e donne riguardanti la puntata del 19 febbraio. Essa sarà dedicata al Trono Over, come accade tutti i lunedì, e vedrà la partecipazione di Lorenzo Riccardi. Dopo avere preso la poltrona rossa che posizionerà al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti, il tronista scambierà alcune battute con Maria De Filippi che gli ricorderà che molto presto dovrà andare in villa con le sue corteggiatrici Giulia e Claudia.

Divertente la sua risposta: "No Maria, non ci voglio andare!" Dopodiché Lorenzo presenterà il suo nuovo tatuaggio al braccio ovvero due quadratini con la scritta "sì" e "no". Tale disegno ricorda i bigliettini che i bambini si scambiano a scuola per proporsi alla fidanzatina o il fidanzatino e conferma il desiderio di Lorenzo di smorzare gli animi in vista della scelta definitiva. La stessa che, stando a rumors sempre insistenti, dovrebbe ricadere su Claudia Dionigi.

Le dichiarazioni di Stefano e Paolo

Non ci sarà solo Lorenzo Riccardo nella puntata del Trono Over di domani. Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che si continuerà con il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che già i telespettatori hanno visto oggi pomeriggio su Canale 5.

I due ex fidanzati si scontreranno ancora e interverrà anche Roberta Di Padua. Sarà Tina Cipollari a mettere in guardia quest'ultima dicendole: "Io sono convinta che fra un mese tu sarai scaricata". Mentre Ida, prima di uscire, metterà in guardia il suo ex: "Riccardino, scendi dal piedistallo". La discussione coinvolgerà Pamela, contattata nuovamente da Guarnieri, e successivamente anche Stefano. Alzandosi dalla sua sedia nel parterre, il cavaliere cercherà di avere dei chiarimenti e chiederà alla dama: "Dimmelo, come devo dimostrare che voglio stare con te". Ben più pacati i toni di Paolo Marzotto: l'ex fiamma di Gemma Galgani rinnoverà pubblicamente il suo interesse per Sabrina e le chiederà di uscire insieme dal programma.