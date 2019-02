Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, svelano che il bacio tra Diego e Blanca, scatenerà una reazione sorprendente da parte di Samuel e Ursula.

Una Vita: Blanca ha la stessa malattia di Diego

La passione proibita tra Blanca e Diego sarà al centro delle puntate di Una vita, in onda nelle prossime puntate su Canale 5.

Tutto inizierà quando Samuel scoprirà che sua moglie ha contratto la stessa malattia potenzialmente mortale di Diego (Ruben De Eguia). L'uomo, a questo punto, capirà che Blanca aveva fatto l'amore con suo fratello, tanto da essere stata contagiata dal mercurialismo.

Per questo motivo Samuel farà in modo che la consorte prenda dei farmaci per curare i malesseri, senza recare danno al bambino, che porta in grembo. Diego, intanto, cercherà di avvisare Blanca di quello che sta succedendo.

Anticipazioni Una Vita: Blanca e Diego si baciano

Le trame delle puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Blanca comincerà a dubitare della buona fede di suo marito, tanto da chiedere a Leonor (Alba Brunet) di analizzare i farmaci, presumibilmente usati per lenire i disturbi causati dalla dolce attesa. La figlia di Ursula, infatti, scoprirà di essere ammalata di mercurialismo, grazie alle indagini fatte con la complicità della figlia di Rosina e chiederà spiegazioni a Samuel.

Quest'ultimo, a questo punto, accuserà la moglie di averlo tradito, tanto da non poter concederle il perdono, nonostante il suo delicato stato di salute. Per tale ragione la donna correrà disperata tra le braccia di Diego, il quale le darà un bacio dopo averle confermato di non aver mai smesso di amarla. Purtroppo la dimostrazione d'affetto sarà spiata da Liberto, il quale dirà tutto a Samuel. Il figlio di Jaime, a questo punto, si recherà da Diego per picchiarlo dopo aver trattato malissimo sua moglie.

Ursula accusa Blanca di adulterio

Ursula, nel frattempo, consiglierà a Samuel di giocare di astuzia dopo aver saputo, che i rapporti con sua figlia Blanca (Elena Gonzalez) sono di nuovo in crisi grazie alla presenza di Diego.

Possiamo anticipare che la vecchia istitutrice accuserà la figlia di essere un'adultera e di non essere adatta a crescere un bambino. Per questo motivo Ursula (Montserrat Alcoverro) cercherà di attirare le simpatie di Samuel verso di sé, tanto da escludere Blanca dalla vita del prossimo nascituro.