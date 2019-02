Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda nelle tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Rosina Rubio interpretata dall'attrice spagnola Sandra Marchena. La moglie di Liberto, infatti, sarà protagonista di un bellissimo gesto, quando deciderà di comprare la sartoria da Ursula per ridarla all'amica Donna Susana.

Una Vita: Donna Susana vende la sartoria ad Ursula

Donna Susana sarà al centro delle nuove puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La donna, infatti, metterà in vendita la sua sartoria dopo che i vicini scopriranno il segreto che la lega a Simon.

Dagli spoiler si apprende che i clienti cominceranno a disertare l'attività della Seler, ritenendola una persona priva di moralità. La madre di Simon, a questo punto, si vedrà costretta a rivolgersi ad Ursula (Montserrat Alcoverro), chiedendole di acquistarla in quanto si è indebitata con i fornitori dell'ultimo lavoro eseguito da lei e da Adela. La dark lady, a questo punto, accetterà di comprare il negozio per vendicarsi dell'umiliazione subita durante i festeggiamenti di San Paulinos. Inoltre riuscirà a far abbassare il costo, se Rosina Rubio non le offrisse un prestito. Infine la moglie di Liberto (Jorge Pobes) si recherà personalmente a proporre una compravendita alla vecchia istitutrice dopo aver ricevuto un categorico rifiuto da parte dell'anziana donna.

Anticipazioni Una Vita: Rosina acquista la sartoria

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che l'educatrice accetterà di vendere l'attività a Rosina, tanto da far arrivare a Donna Susana (Amparo Fernandez) una lettera, dove scoprirà di essere ancora la proprietaria del suo negozio.

Rosina, nel frattempo, vorrà che il suo nome non sia coinvolto, tanto da accusare suo marito di aver investito tutto i suoi risparmi per permettere alla zia di non interrompere prematuramente il suo lavoro di sarta. Ma i problemi di Donna Susana non termineranno qui in quanto suo figlio Simon avrà intenzione di lasciare sua moglie Adela per vivere accanto ad Elvira, l'unica donna che ama veramente.

Possiamo anticipare che il triangolo amoroso tra Elvira (Laura Rozalen), Simon (Jordi Coll) e Adela finirà con il sacrificio di quest'ultima.