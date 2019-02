Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da molti anni su Canale 5. Le anticipazioni dal 3 all'8 marzo, svelano che Ursula Dicenta ordinerà a sua figlia Olga di sedurre Diego, mentre Maria Luisa lascerà Victor dopo il suo tradimento. Infine Felipe subirà un'aggressione nelle vie di Acacias 38.

Una Vita, trame 3-8 marzo: Olga seduce Diego

Dagli spoiler di Una Vita, in onda prossima settimana si evince che Martin crederà che l'idea di pubblicizzare i dadi da brodo siano utili per saldare il suo debito, tanto da farne partecipe Servante. Ma il portinaio sarà molto scettico sul da farsi. Ad Acacias 38, intanto, Diego sorprenderà Blanca con il suo ritorno.

Proprio la giovane noterà che il ragazzo ha una vistosa cicatrice sulla mano.

Liberto, invece, rimarrà molto deluso dal comportamento di sua zia, in quanto non gli ha mai raccontato di avere un cugino. Per questo motivo non riuscirà a perdonarla. Ursula, intanto, chiederà ad Olga di corteggiare Diego per evitare che torni tra le braccia di Blanca, mentre Servante ritroverà Sepulveda, tanto che Felipe lo convincerà a testimoniare a favore di Antolina. Dall'altro canto, Maria Luisa troncherà il fidanzamento con Victor dopo aver saputo che ha baciato Elvira. Per questo motivo il figlio di Juliana verrà sfidato a duello dal colonnello Valverde dopo un violento confronto. Infine lo scultore non si presenterà in commissariato, mentre Felipe riceverà una lettera minatoria.

Una Vita, anticipazioni: Felipe subisce un'aggressione

Olga e Diego si avvicineranno sempre di più, tanto da scambiarsi un bacio. In carcere, Antonito si dichiarerà disposto ad auto-accusarsi dopo essere stato picchiato da una guardia corrotta, se Felipe non prendesse la sua difesa: a proposito l'avvocato cercherà di allontanare Celia per non esporla al pericolo, tanto da confessarle di aver ripreso a fare il don giovanni. Poco dopo il legale sparirà misteriosamente a poche ore dal processo a carico del figlio di Ramon. Quest'ultimo, a questo punto, sarà costretto a difendersi da solo in quanto Sepulveda farà falsa testimonianza.

I telespettatori scopriranno che l'avvocato ha subito un'aggressione, tanto essere stato ricoverato in ospedale.

Maria Luisa, invece, deciderà di non mettere lo zampino tra Victor e Arturo, mentre Adela capirà che Simon ama ancora Elvira. Successivamente la darklady non riuscirà ad entrare in possesso del quaderno dove il marito ha appuntato la combinazione della cassaforte. Olga, intanto, farà l'amore con Diego, mentre Arturo proibirà a Simon di prendere il posto di Victor a duello. Infine Blanca avrà uno svenimento quando apprenderà che il corteggiatore misterioso di sua sorella non è altro che Diego.