Momenti di paura questa mattina per Nilufar, ex tronista di Uomini e donne. Quest'ultima ha raccontato ai suoi tantissimi fan sui social di essere stata protagonista di un incidente automobilistico che l'ha fatta spaventare non poco. Per fortuna non è successo nulla di grave anche se Nilufar ha ammesso di essere rimasta molto scossa per l'accaduto. Successivamente sull'argomento è intervenuto anche il suo ex fidanzato Giordano, il quale ha rivelato sempre sui social di aver sentito Nilufar dopo l'incidente.

Nilufar rivela di aver fatto un incidente in auto

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che l'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato sui social che questa mattina ha avuto questo incidente in macchina.

La giovane ha precisato che non si è schiantata contro nessun'altra macchina e che nessun passante è rimasto ferito in occasione del sinistro stradale.

La bella Nilufar ha raccontato che si è schiantata contro un albero e che l'impatto è stato molto forte. Lei stessa, però, ha voluto rassicurare i suoi tantissimi fan su Instagram dicendo loro che nessuno si è fatto male e quindi per fortuna non ha avuto nessun esito negativo questo scontro contro l'albero.

"Mi sono schiantata contro un albero" - ha detto nelle sue storie la bella napoletana, la quale in questo periodo non sta vivendo un momento molto facile dal punto di vista sentimentale complice la fine della sua storia d'amore con Giordano Mazzocchi.

A proposito dell'ex fidanzato in moltissimi hanno subito fatto presente l'accaduto dell'incidente al ragazzo che ha fatto sapere, sempre via Instagram, di aver sentito subito la sua ex dopo aver appreso della notizia dell'incidente.

Giordano sarà presente alla scelta di Luigi Mastroianni

L'ex protagonista di Uomini e donne e Temptation Island ha subito 'richiamato' i fan social, dicendo loro di "non farsi film" dato che aveva già sentito Nilufar al telefono confermando anche lui che fortunatamente non è stato niente di grave.

Intanto Giordano si sta preparando per l'attesissima registrazione della scelta finale del suo amico Luigi Mastroianni che vedremo in onda venerdì sera in prime time su Canale 5 durante lo speciale di Uomini e donne.

A tale evento, però, non sarà presente Nilufar Addati. Quest'ultima ha ammesso che per 'ovvi motivi' non prenderà parte alla registrazione. Evidentemente, quindi, non le va di rivedere il suo ex fidanzato.