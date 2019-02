Annuncio

Uomini e donne è giunto ad una nuova settimana ricca di colpi di scena ed emozioni che lasciano i telespettatori senza parole.

La puntata di oggi, 19 febbraio 2019, vede come protagonisti Ida e Riccardo e Paolo, l'ex di Gemma Galgani, il quale farà una dichiarazione inaspettata in studio.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata odierna

La seconda puntata del noto programma condotto da Maria De Filippi che andrà in onda oggi alle 14.45 su Canale 5 sarà come di consueto dedicata al Trono Over.

Dopo le vicende amorose tra Gemma e Rocco viste ieri, oggi si tornerà a parlare della ormai ex coppia composta da Ida e Riccardo. Il primo appuntamento settimanale andato in onda ieri, 18 febbraio, è terminato proprio con Ida che ha paragonato Roberta al suo ex fidanzato, dicendo che sono molto simili.

Come una miccia, tale affermazione ha dato il via ad una discussione tra i due ex fidanzati colma di offese reciproche, tanto che è dovuta intervenire la conduttrice per placare gli animi. Tuttavia, durante la puntata di oggi, Ida continuerà a rinfacciare a Riccardo i suoi atteggiamenti e la discussione continuerà, senza che nessuno possa trovare una soluzione.

Infine, si parlerà anche di Paolo, ex di Gemma Galgani, che ha iniziato a frequentare un'altra donna: Sabrina. L'uomo, stupendo tutti, dichiarerà il suo amore nei confronti della donna.