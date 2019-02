Annuncio

Lunedì 25 febbraio, nuovi colpi di scena con la soap 'Un Posto Al Sole' in onda su Rai 3 alle ore 20:45. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Franco, terrorizzato dopo il ritorno nella vita dell'uomo di Gaetano Prisco, pronto a creare dei problemi anche a tutta la sua famiglia. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 1 marzo svelano che Franco sarà vittima di un'aggressione e che sarà portato in ospedale; la notizia sconvolgerà Angela e Bianca. Lo stato d'animo di Prisco è completamente differente, perché l'uomo attende solo di sapere se sia stata compiuta la sua vendetta ai danni del Boschi. Guido, dal canto suo, ha un nuovo incontro che gli farà aprire gli occhi, sicuro di non poter rinunciare all'amore per l'Altieri.

Elena invece, non riesce a trovare stabilità nella sua vita sentimentale a causa delle continue promesse di Valerio, che creano scompiglio nell'animo della donna. Marina è stanca di assistere alle sofferenze della figlia e vuole tenerla a distanza dal Viscardi, impegnato a incontrare Vera in carcere.

Renato fa da babysitter al piccolo Jimmy ma combina dei pasticci

Nel frattempo Franco ha capito che dietro la sua aggressione si nasconde il nome di Prisco e per questo motivo ha paura che l'uomo possa fare del male ad Angela e Bianca. Ciro si offre di aiutarlo, mentre il ritorno di Otello (Lucio Allocca) da Indica mette Silvia e Michele alle prese con novità inaspettate riguardo Teresa. Elena, dal canto suo, è sicura di voler mettere fine alla storia con Valerio, mentre Simona prende una decisione che stupirà lo stesso Viscardi; Adele si trova alle prese con la ricerca di una casa in affitto.

Giulia spinge la madre di Susanna a essere forte per far valere i propri diritti di donna. Renato s’impegna a fare da babysitter al nipote ma finisce per addormentarsi lasciando il telecomando nelle mani di Jimmy.

Guido dichiara amore a Mariella

Preso dai sensi di colpa, Renato decide di raccontare quanto accaduto a Raffaele, che trova il modo per capire se la visione del film horror abbia avuto o meno degli effetti negativi sul piccolo Jimmy. Mariella torna a lavorare al fianco di Guido e il comandante capisce di non voler rinunciare alla donna della sua vita, dichiarandole amore. Infine il padre di Niko terrorizzato che il nipote possa aver subito un trauma, decide di mettere al corrente della situazione Giulia (Marina Tagliaferri).