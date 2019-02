Annuncio

Lunedì 25 febbraio apre le danze una nuova settimana con 'Un posto al sole' che vede al centro delle trame il personaggio di Guido pronto a fare un passo importante nella sua vita. Il comandante non ha mai dimenticato Mariella nonostante la breve parentesi che li ha visti distanti quando ha avuto una relazione con Cinzia. Gli spoiler delle puntate che vanno fino a venerdì 1 marzo, rivelano che Guido e Mariella avranno un incontro che potrà cambiare la situazione mentre Salvatore non sopporta l'ipotetico riavvicinamento tra i due ex fidanzati. Elena, dal canto suo, vive una situazione complessa perché non riesce a trovare la stabilità dopo aver fatto i conti con molte delusioni amorose. La figlia di Marina vede crollare il desiderio di creare una famiglia con Valerio, infastidito dalla presenza dell'ex moglie, soprattutto dopo aver scoperto che Simona ha avuto una storia con Alberto.

Franco invece, ha capito che dietro la sua aggressione si nasconde il nome di Prisco e vuole trovare un modo per evitare dei pericoli per la sua famiglia. L'uomo è preoccupato che la vendetta possa ritorcersi anche contro Angela e Bianca. Marina escogita un piano per tenere distante Valerio dalla figlia, notando la sofferenza di Elena.

Guido capisce di non poter fare a meno di Mariella

Nel frattempo Otello lascia Indica per tornare nella città di Napoli, dove mette al corrente Silvia e Michele di notizie inaspettate. Elena non riesce a riprendersi, sebbene si dica sicura di voler troncare con Valerio. Adele, invece, deve fare i conti con la difficoltà di trovare una casa in affitto per tenersi lontano da Manlio con il quale ha un rapporto malato.

Giulia però, non fa sentire sola la madre di Susanna dimostrandole il proprio sostegno. Renato combina nuovi pasticci nelle vesti di babysitter. Il Poggi passa del tempo con il nipote Jimmy ma si addormenta e il figlio di Niko s'impossessa del telecomando.

Serena in ansia

Mariella fa ritorno al comando dei vigili e Guido si rende conto di non voler rinunciare all'amore per l'Altieri, sebbene debba fare i conti con gli ostacoli rappresentati dalla presenza di Cerruti. Intanto il padre di Vittorio si decide a fare la propria dichiarazione d'amore a Mariella, ma Cerruti cerca di spegnere l'entusiasmo della donna. Valerio infine viene informato della partenza di Elena e si presenta dalla donna per chiederle un'altra possibilità, mentre Serena è in ansia nell'attesa del risultato del test del Dna.