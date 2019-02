Annuncio

Annuncio

Sono passati diversi giorni dalla scelta di Teresa Langella e dal rifiuto perentorio di Andrea Dal Corso, che ha scelto di non presentarsi al ricevimento. Le polemiche non si sono ancora placate, con diversi personaggi noti nel mondo dello spettacolo che stanno dicendo la loro sul rifiuto di Andrea.

Mara Fasone, ex di Uomini e Donne, su Dal Corso: ‘Nessuna giustificazione’

In un 'diretta' su Instagram, Mara Fasone (che aveva deciso di abbandonare il trono prima di scegliere) si è espressa sulla scelta della Langella e sul comportamento di ‘Andrew’.

La Fasone ha precisato di non essere andata d’accordo con Teresa durante la permanenza in trasmissione, ma spiega di essere dispiaciuta di aver visto una donna soffrire così tanto per amore e soprattutto per l’uomo sbagliato.

Annuncio

Mara ha anche precisato di essere stata insultata ed aggredita per aver detto che Andrea aveva deciso di partecipare alla trasmissione solo per le telecamere.

“Nei confronti di Andrea non trovo nessuna giustificazione”, sottolinea Mara Fasone, che lo attacca, 'accusandolo' di essersi preso gioco di Teresa Langella per 4 mesi e di essersi comportato in maniera finta dall’inizio alla fine, soltanto per ottenere un po’ di notorietà dalla trasmissione di Maria De Filippi. L’ex tronista si è inoltre dichiarata convinta che Dal Corso si ripresenterà da Teresa per chiederle scusa e le farà una sorpresa. Ma Mara non è stata l’unica ad attaccare Andrea.

Martina Sebastiani e la presunta frecciatina ad Andrea Dal Corso

Fa riflettere anche una storia su Instagram di Martina Sebastiani, la quale sembra fare un riferimento all’ex di Temptation Island, con cui lei sembrava intenzionata ad instaurare un rapporto d’amore.

Annuncio

I migliori video del giorno

La frase piuttosto sibillina, riportata in una foto nelle 'Stories Instagram', è la seguente: “Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini: hanno l’ingresso degno d’un palazzo ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne”.

Questo pensiero piuttosto particolare ha fatto pensare ai fan della Sebastiani che si tratti di un chiaro riferimento ad Andrea Dal Corso, apparentemente 'perfetto' e molto innamorato di Teresa Langella, che poi alla fine ha deciso di abbandonare tutto, nonostante i mesi di percorso condivisi insieme alla tronista. Insomma, polemiche ancora accese, anche se adesso è il momento di pensare alla scelta di Lorenzo Riccardi, su cui stanno, per il momento, trapelando solo poche indiscrezioni.