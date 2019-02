Annuncio

Annuncio

Il Paradiso delle signore, torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 25 febbraio al 1 marzo, rivelano che Luca per far si che Lisa continui ad aiutarlo con il suo piano, la ricatterà con un documento in grado di provare il suo torbido passato. Nel frattempo, Riccardo avrà un duro scontro con suo padre nel momento in cui quest'ultimo ufficializzerà la sua relazione con Andreina mentre Tina inciderà una canzone. Infine, Luciano dirà a Clelia che ha intenzione di fuggire insieme a lei.

Il Paradiso delle signore, Luca ricatta Lisa

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 25 febbraio al 1 marzo, rivelano che Nicoletta prenderà una decisione importante rifiutando l'aiuto economico di Riccardo ed andando contro il parere di sua madre.

Annuncio

Nel frattempo Elena, verrà a sapere del bacio che Antonio e Ludovica si sono dati nel giorno di San Valentino e Tina penserà che il fratello lo abbia fatto soltanto per ripicca. Gabriella sarà entusiasta di fare da modella per il Paradiso Market e Lisa le dirà dei consigli su come posare, ma così facendo, rischierà di rovinare il servizio fotografico ideato da Marta. Il gesto di Lisa non è altro che una mossa ideata da Luca Spinelli per creare tensioni tra Vittorio e Marta, ma non servirà a rovinare il loro rapporto. I due, infatti, riusciranno a superare le tensioni legate a Lisa e la Guarnieri proporrà al suo uomo di far incidere una canzone a Tina per pubblicizzare il catalogo. Nicoletta prenderà l'iniziativa e inviterà Cesare a casa di Gabriella e Roberta, dove, ci saranno anche Federico e Salvatore.

Annuncio

I migliori video del giorno

Intanto, Tina chiederà a Recalcati di comporre il jingle del Paradiso Market, andando contro le disposizioni di Conti. Luca convincerà Lisa a continuare con il piano di vendetta da lui ideato ricattandola con un documento in grado di svelare il suo torbido passato. A fine serata, Cesare accompagna Nicoletta a casa, ma non si accorge che Riccardo li sta spiando.

Il passato di Lisa viene scoperto

Riccardo chiederà al padre di conservare la sua parte di patrimonio prima che possa finire nelle mani di Andreina, invitata a cena per quella sera. In seguito, il ragazzo chiederà informazioni a sua sorella sull'uomo che ha visto accanto a Nicoletta. Luciano, intanto, convincerà Vittorio ad interrompere la collaborazione con Oscar, e così facendo scatenerà la sua ira al Paradiso.

Annuncio

Marta assisterà a una lite tra Lisa ed uno sconosciuto che la insulterà pesantemente. Luca continuerà a servirsi della complicità della Mandelli e della Conterno per proseguire con il suo piano di vendetta mentre Clelia informerà Luciano che ha deciso di fuggire da Milano. Umberto organizzerà una cena per ufficializzare la sua unione con Andreina e Riccardo avrà uno scontro con suo padre che avrà il sapore della sfida. Luciano vorrebbe fuggire con Clelia, la quale cercherà di convincerlo a restare con la sua famiglia. Intanto, Silvia deciderà di affrontare la capo commessa, forte della complicità con Oscar. Nel frattempo, al Paradiso verrà svelato il passato di Lisa e la ragazza accuserà Marta di averla tradito mettendola in cattiva luce con Vittorio.

Andreina vuole far ingelosire Umberto

Riccardo dirà a sua sorella Marta di tenere ancora a Nicoletta, ma le mentirà circa l'uso dei farmaci che prende ancora. In seguito, il giovane affronterà Cesare. Andreina, temerà che l'ostilità della Sant'Erasmo e dei suoi nipoti possa minare la sua relazione con Umberto e per evitare tutto ciò, troverà una strategia per farlo ingelosire al punto tale che lui le chieda di trasferirsi alla Villa.

Nel frattempo Vittorio, per aiutare Lisa a sentirsi un po' più a casa sua dopo l'umiliazione che ha patito al Paradiso, prenderà un'importante decisione all'insaputa di Marta. Intanto, il piano di Luca sta funzionando, anche su un'altra delle sue vittime: Riccardo, infatti, rientrerà a casa ubriaco fradicio, sotto lo sguardo allibito della zia Adelaide, decisa ad aiutarlo.