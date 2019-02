Annuncio

Ieri, sabato 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi riscuote, quasi sempre, un enorme successo. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda, però, i risultati sono stati davvero spiazzanti con un netto vantaggio a favore della trasmissione del Biscione. "C'è Posta per te" ha ottenuto il 28,6% di share, coinvolgendo un numero di telespettatori pari a 5.308.000. La concorrenza Rai, con il programma "Ora o mai più", ha ottenuto invece solo il 16,1% di share con 2.917.000 spettatori. Un calo davvero esorbitante pensando ai risultati ottenuti in precedenza. Ad ogni modo, a favorire la crescita dei dati Auditel di C'è Posta per te ci sono stati due protagonisti molto amati e seguiti, quali i comici Pio e Amedeo.

I due ragazzi di origine pugliese hanno infuocato lo studio della De Filippi mandando un invito a Super Mario Balotelli.

Pio e Amedeo e l'assurda richiesta a Balotelli

Il duo comico pugliese formato da Pio e Amedeo si è sempre contraddistinto per la sfacciataggine e per le battute molto pungenti. Nemmeno ieri sera i due sono stati da meno, rispettando le aspettative. Nel corso della loro ospitata da Maria De Filippi, Pio e Amedeo hanno voluto mandare un invito a Mario Balotelli. Il loro intento era quello di spingerlo ad acquistare un auto da 12.000 euro circa al fratello di Amedeo, un ragazzo di 23 anni con un particolare problema ad una mano e che ha come idolo proprio Super Mario. I tre protagonisti, infatti, sono arrivati in studio spiegando la loro "storia".

Il ragazzino ha raccontato di aver preso da poco la patente e di necessitare di una vettura che, tuttavia, loro non potevano permettersi. Per questo motivo hanno richiesto l'intervento di Balotelli. Maria De Filippi, così, ha mandato la posta al calciatore. Una volta entrato in studio, la padrona di casa ci ha tenuto a prendere le distanze da quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Pochi minuti, infatti, e il duo comico ha iniziato a dare il meglio di sé esortando il calciatore a fare questo regalo. Balotelli, in un primo momento, è sembrato poco favorevole alla cosa, successivamente, su esortazione anche del pubblico, ha deciso di accettare ed ha firmato il contratto con l'azienda automobilistica di riferimento.

La scenetta è stata davvero molto simpatica e molto apprezzata dal pubblico da casa. Gli ascolti della serata, infatti, si sono rivelati un trionfo assoluto per Maria De Filippi che, a quanto pare, non sbaglia un colpo con i suoi programmi.