Annuncio

Annuncio

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi avevano superato una serie di tempeste e sono usciti indenni anche da Temptation Island. Purtroppo la coppia, come ha annunciato sui social, ha preferito dirsi addio per incompatibilità caratteriale. In effetti, i due già erano usciti in bilico da Uomini e donne, in quanto Giordano non si fidava del tutto di Nilufar che, durante il programma, si era sentita con uno dei corteggiatori. Giordano, in particolare, ha spiegato che lui e Nilufar sono delle persone molto diverse e per questo motivo spesso litigavano, però il bene e la stima per la ragazza resteranno sempre. A commentare la fine della storia di una delle coppie più amate di Uomini e Donne è Nicolò Ferrari che la tronista non scelse, in quanto il cuore la portava verso Mazzocchi, nonostante il protagonista di Riccanza fosse molto più vicino al suo essere. Il Ferrari, tramite un post sui social, ha lanciato una frecciatina ai due.

Annuncio

Nilufar annuncia sui social la fine della storia con Giordano

Nilufar Addati, l'ex tronista napoletana di Uomini e Donne, aveva già accennato qualche settimana fa che le cose tra lei e Giordano Mazzocchi non stavano andando bene. Come previsto, è arrivato l'annuncio della loro rottura: "Non entrerò nei dettagli, siamo persone diverse. Abbiamo modi diversi di vedere l'amore e le situazioni". Nilufar chiede di rispettare questo momento per lei molto difficile: "Sto cercando un po' di serenità, vi prego di essere comprensivi". Anche Giordano ha scritto qualche riga per rispetto delle numerose persone che li hanno seguiti e sostenuti per tutto questo tempo: "Ognuno ha fatto i suoi errori, per me Nilufar resterà sempre Nilufar".

Annuncio

Anche Mazzocchi chiede un minimo di rispetto, in quanto ha letto in questi giorni numerose cattiverie su di loro. Giordano ha spiegato che è una persona riservata e non entrerà nei dettagli sul motivo della loro separazione.

Nicolò Ferrari lancia una frecciatina a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: 'Tempo mi ha dato ragione'

Nicolò Ferrari, il bel biondino milanese, lo abbiamo visto in lacrime per Nilufar Addati a Uomini e Donne [VIDEO]e a Temptation Island, dove ha partecipato come tentatore e ha avuto l'occasione di rivedere la ragazza. Però, diversamente da quello che si aspettava, la Addati ritornò per l'ennesima volta tra le bracia di Giordano, con l'intenzione di superare tutte le incomprensioni.

Annuncio

Su Instagram Nicolò ha scritto un post che senza ombra di dubbio è rivolto alla coppia: "Ho visto che in Italia sono successe molte cose, il tempo mi ha dato ragione". Ferrari in questo momento si trova a Miami perché sta partecipando alle riprese di un Reality Show francese.