Annuncio

Annuncio

Una nuova e avvincente puntata della soap Beautiful attende i telespettatori anche domani 12 febbraio a partire dalle 13,40 su canale 5. Le anticipazioni relative al nuovo appuntamento ci svelano che Liam sarà sconvolto dopo che Wyatt gli ha rivelato che tra Steffy e Bill ci sia ancora una relazione. Wyatt però, è una pedina inconsapevole nella mani del padre, il quale lo ha ingannato e gli ha fatto credere qualcosa che non esiste, al solo scopo di distruggere una volta per tutte il matrimonio di Liam e Steffy.

Beautiful, spoiler del 12 febbraio: Liam sconvolto dopo le rivelazioni di Wyatt

Bill ha fatto credere a Wyatt che lui e Steffy continuano a frequentarsi, certo che il suo secondogenito riferirà tutto al fratello.

Annuncio

In effetti Wyatt rivelerà a Liam quanto scoperto, gettandolo nello sconforto. Liam non si capacita del fatto che Steffy gli abbia potuto ancora mentire e sarà deciso ad affrontarla per mettere la parola fine una volta per tutte alla situazione. La confessione di Wyatt arriverà dunque, come un fulmine a ciel sereno per il giovane Spencer, che solo qualche istante prima si era detto pronto a far ritorno dalla moglie per darle una seconda possibilità e formare insieme una famiglia felice. Nel frattempo Steffy, ignara di quanto sta accadendo, fantastica sulla sua vita futura insieme a Liam e alla nascitura.

Beautiful, anticipazioni: Liam furioso con Steffy la lascia definitivamente

Le anticipazioni su quanto vedremo in onda martedì 12 febbraio ci svelano che Liam sarà sconvolto dopo aver saputo della presunta tresca tra Steffy e Bill, ma né lui ne Wyatt sono a conoscenza del fatto che è una colossale bugia che fa parte del diabolico piano architettato dal magnate al solo scopo di avere Steffy tutta per sé.

Annuncio

Liam furioso deciderà di affrontare la moglie faccia a faccia e la raggiungerà alla casa sulla scogliera, dove la giovane Forrester lo attende credendo di ricominciare una vita insieme. Liam però, darà vita ad un confronto durissimo dove accuserà la moglie di avergli sempre mentito. La povera Steffy, ignara di tutto, non riuscirà capire la rabbia di Liam, il quale deciderà di troncare definitivamente con lei.

Questo e molto altro nella nuova punta di Beautiful in onda martedì 12 febbraio a partire dalle 13,40 su canale 5. Ricordiamo che la soap americana va in onda anche la domenica a partire dalle 14,00, subito prima della puntata doppia di Una Vita.