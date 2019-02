Annuncio

Annuncio

Le ultime news che girano intorno al programma Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi e che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5, riguardano l'ex tronista Manuel Vallicella. Il ragazzo di Verona, tanto amato dal pubblico di Mediaset, in queste ore sta affrontando un grave lutto. Proprio nelle scorse edizioni di U&D il ragazzo aveva spesso parlato della malattia che aveva sua madre e, nelle scorse ore, è arrivata la brutta notizia che tutti non avrebbero mai voluto sapere. La morte della madre di Manuel Vallicella ha di sicuro lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del ragazzo.

Il lutto di Manuel Vallicella commuove i fan sul web

La morte della madre di Manuel Vallicella è stata annunciata proprio dall'ex tronista che ha voluto dare un ultimo saluto alla donna che gli ha dato i natali sul suo profilo social Instagram.

Annuncio

Manuel ha postato una foto in cui lui e la madre erano abbracciati e sorridenti e sotto la foto ha aggiunto una didascalia: “Fai buon viaggio Amore Mio”. Questa frase ha commosso il pubblico di Uomini e donne e non solo, in quanto sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio per il ragazzo. I fan di Manuel e della trasmissione condotta da Maria De Filippi in generale, cercano di supportarlo in questo suo momento di dolore immenso. Ovviamente, oltre ai fan, non sono mancati i messaggi di affetto da parte di altri volti noti della trasmissione come Claudio Sona e Mario Serpa, che oggi vediamo nelle vesti di opinionista nel programma.

La sensibilità di Manuel colpisce il pubblico di Uomini e donne

Anche in una situazione così delicata, l'ex tronista Manuel Vallicella ha tenuto una sensibilità unica che ha commosso tantissimi fan della trasmissione e non solo; infatti, con pochissime e semplici parole, il veronese ha voluto comunicare la scomparsa della madre che di sicuro era la persona più importante della sua vita.

Annuncio

Manuel è sempre stato vicinissimo alla sua amata mamma che ha dovuto combattere per ben due volte con il cancro e che, negli ultimi tempi, ha dovuto affrontare anche un'altra malattia terribile come il morbo di Parkinson. Tutti coloro che hanno seguito Manuel nella trasmissione U&D sapranno della sua grande sensibilità, anche se inizialmente era una persona davvero difficile da capire. Naturalmente la storia di Manuel commuove tutti e in tanti sono coloro che stanno supportando il veronese in questo momento cosi difficile.