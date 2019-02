Annuncio

La puntata odierna del trono over di Uomini e donne è stata davvero super accesa. Nel corso del talk show infatti, Gemma Galgani e Gian Battista hanno avuto un diverbio così acceso da sfiorare la rissa. Nel caso specifico, Gemma ha accusato l'uomo di essere falso e finto per tutto quello che ha combinato con Claire. Il cavaliere, allora, ha perso il controllo ed ha iniziato a sbottare contro la dama. I due si sono alzati in piedi e sono arrivati quasi alle mani. A quel punto è intervenuta anche Maria De Filippi che si è rivolta verso l'uomo dicendo: "Sei sicuro che ti faccia bene venire a Uomini e Donne? Superi i limiti".

Scoppia quasi la rissa tra Gian Battista e Gemma, intervengono per dividerli

Oggi a Uomini e Donne ne sono accadute davvero di tutti i colori.

Protagonisti indiscussi sono stati, ancora una volta, Claire e Gian Battista. L'attenzione infatti, è tornata nuovamente in merito a tutto quello che hanno combinato alcune settimane fa. Molti presenti in studio non riescono proprio a capire con quale coraggio entrambi abbiano deciso di continuare a rimanere in studio. Gianni Sperti allora ha preso la parola per accusare Gian Battista di essere sempre pronto a 'fregare' il programma. Lui, naturalmente, si è innervosito al punto da avere delle reazioni inaspettate. Quando anche Gemma Galgani ha preso la parola, l'uomo ha perso le staffe, andandole incontro furibondo. A quel punto molti esponenti del parterre maschile sono intervenuti per tenere i due lontani. Gemma, nel frattempo, ha continuato a gridare: "Io non ho paura di te".

Maria De Filippi redarguisce Gian Battista e lui si scusa con Gemma

Al centro dello studio è scoppiata veramente la bufera, tra chi gridava e chi provava a dividere i due litiganti. Dopo il tristissimo siparietto, Maria De Filippi è intervenuta ed ha sapientemente invitato a riflettere Gian Battista. La conduttrice gli ha detto che evidentemente tale contesto televisivo non giova assolutamente alla sua persona poiché supera sovente i limiti. A parere della conduttrice, infatti, assumere quell'atteggiamento nei confronti di una donna è una cosa assolutamente inaccettabile. Dopo aver riflettuto per un po' di tempo, la conduttrice ha chiesto a Gian Battista se volesse chiedere scusa a Gemma. Il cavaliere, allora, visibilmente provato da quanto accaduto, si è alzato in piedi, ha raggiunto la dama torinese e le ha chiesto scusa baciandole la mano.