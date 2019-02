Annuncio

Annuncio

Nel corso della puntata di ieri del trono over di Uomini e donne, Maria De Filippi è stata invitata a ballare da un nuovo cavaliere di nome Renato. L'uomo ha detto di essere un grande ballerino e, per questo motivo, ha voluto fare un'esibizione al centro dello studio. La padrona di casa ha fatto entrare Francesca, una ballerina di Amici che stava provando nello studio accanto, per farla ballare con lui, ma Renato 'ha afferrato' Maria De Filippi e le ha chiesto di ballare. La conduttrice, visibilmente in imbarazzo ma divertita, ha provato a sottrarsi dalle 'grinfie' del cavaliere. I suoi tentativi, tuttavia, sono risultati nulli. Renato, infatti, ha iniziato a farla girare allungando le mani e palpeggiandola.

Maria De Filippi viene coinvolta in un ballo sfrenato con il nuovo cavaliere Renato

Il trono over di Uomini e Donne riesce sempre a regalare tante sorprese.

Annuncio

Ieri, però, l'episodio che ha destato maggiore scalpore ha visto coinvolta la padrona di casa Maria De Filippi e un nuovo cavaliere, Renato. L'uomo ha, sin da subito, mostrato tutta la sua simpatia al punto da riuscire a convincere la conduttrice Maria De Filippi a fare un ballo con lui. Renato ha iniziato a far girare la padrona di casa, facendole fare anche un casqué. Ma non solo. Il cavaliere ha iniziato a palpeggiarle ironicamente i fianchi e il sedere. Maria De Filippi è sembrata molto imbarazzata dall'episodio, ma al tempo stesso è stata al gioco, mostrandosi particolarmente divertita. La conduttrice si è limitata a dire: 'Basta, basta, calmati'.

Siparietto divertente nella puntata di ieri del trono over di Uomini e Donne

Renato, però, è sembrato ancor più divertito dalle parole della De Filippi, fino a che non ha detto: 'No, Maria, io sono educato, sono educato'.

Annuncio

I migliori video del giorno

Subito dopo questa frase, però, ha ripreso a palpare nuovamente il sedere della conduttrice che ha provato in tutti i modi a svincolarsi dalla situazione.

Insomma, una scenetta davvero molto divertente che, sicuramente, finirà tra le prime posizioni della categoria 'I nuovi mostri' di Striscia la notizia. Ad ogni modo, è da sottolineare l'atteggiamento di Maria De Filippi che è riuscita a tenere egregiamente la scena senza risultare troppo scontrosa, 'prestandosi' a questo simpatico siparietto. Non ci resta che attendere la puntata in onda oggi per scoprire quali altri aneddoti divertenti potranno accadere nel celebre dating show di Canale 5.