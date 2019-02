Annuncio

Dopo il rifiuto da parte di Ivan Gonzalez, Natalia Paragoni sarebbe tornata a corteggiare il nuovo tronista Andrea Zelletta. Sono questi gli ultimi rumors sulla modella milanese che ha fatto molto parlare durante il trono classico di Uomini e Donne per essere uscita con il nuovo tronista mentre era già ‘impegnata’ a conoscere lo spagnolo. Alcune foto che circolano in rete dimostrerebbero che la conoscenza continua.

Natalia sarebbe tornata da Andrea

I rumors sulla scelta di Ivan Gonzalez dicono che lo spagnolo avrebbe scelto Sonia Pattarino. Nei giorni scorsi è stata registrata la puntata di Uomini e donne con la festa di fidanzamento di Ivan che, alla fine, avrebbe preferito la 31enne sarda alla Paragoni.

Già durante le puntate del trono classico, comunque, Natalia aveva chiaramente fatto intendere di provare interesse per il nuovo tronista Andrea, ma alla fine, forse per rispetto di Ivan, aveva deciso ugualmente di presentarsi alla villa per registrare la scelta. Ora che è libera, in sostanza, Natalia Paragoni sarebbe tornata a corteggiare il pugliese. In base a quanto riportato da Il Vicolo delle News, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sarebbero stati fotografati durante un’esterna all’Eur, vicino ad un laghetto. Questo confermerebbe che la modella non è rimasta affatto male dalla scelta mancata di Ivan, anzi, molto probabilmente per lei è un vantaggio, visto che a distanza di pochissimi giorni è già tornata nel programma per corteggiare il modello.

Natalia Paragoni dovrà però vedersela con Federica Francia. La bionda, infatti, sembra aver fatto breccia nel cuore di Andrea e l’intesa tra i due è palpabile.

Andrea disposto a conoscere la Paragoni

Nel frattempo il nuovo tronista ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, dove racconta l’impatto del suo arrivo sul trono e spende qualche parola anche su Natalia e la 'questione Ivan': “A mente fredda potrei farmi alcune domande, ma piuttosto che farmi assalire dai dubbi preferisco aspettare che il tempo mi dia tutte le risposte. Ma se fossi al posto di Ivan mi sarei arrabbiato molto”. Il riferimento è all’atteggiamento della modella che si sarebbe dichiarata con lui mentre corteggiava ancora lo spagnolo.

Zelletta, comunque, sembra cauto e disposto a conoscere la Paragoni, nonostante tutto. Durante l’intervista fa sapere di cercare 'una vera donna', per lui non conta solo l’estetica. Sicuramente sarà un percorso interessante quello del modello di Taranto, affiancato, come ben sappiamo, da Angela Nasti e Giulia Cavaglià, fresca di rifiuto da parte di Lorenzo Riccardi. l'1 marzo, intanto, dovrebbe andare in onda la terza puntata del serale di Uomini e Donne. Non è ancora chiaro se sarà mandata in onda la scelta di Ivan o quella di Luigi Mastroianni, quest'ultimo avrebbe scelto Irene Capuano secondo i rumors della rete.