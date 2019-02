Annuncio

Annuncio

Un nuovo caso scuote Uomini e Donne dopo la vicenda che ha coinvolto Sara Affi Fella e la querelle tra Armando e Noel. Nel corso della puntata di questo pomeriggio del trono over Gianni Sperti ha segnalato il comportamento poco cristallino di Gian Battista Ronza e Claire Turotti. Tutto parte da quanto accaduto nel corso della precedente registrazione del people show quando la dama ha dichiarato che non c’erano ancora i presupposti per parlare di un rapporto di “coppia” con il piemontese.

Alcune reazioni di Gian Battista hanno fatto dubitare Sperti su quanto dichiarato dai due protagonisti del trono over.

Maria De Filippi ha precisato che subito dopo l’ultima registrazione Sperti ha ricevuto un filmato accompagnato da un biglietto anonimo: “Tu hai ragione, sono due bugiardi”.

Advertisement

La segnalazione a Sperti e il filmato della conversazione al bar

In seguito è stato mostrato il filmato di una conversazione tra Gian Battista e Claire registrata in un bar prima che i due entrassero negli studi di Uomini e donne. “Loro sono inconsapevoli di essere visti e sentiti perché questa persona appoggia il cellulare sul tavolo del bar e riprende la conversazione” - ha chiarito Maria De Filippi. Dal video è emersa l’intesa tra i due protagonisti del trono over sul come comportarsi durante la puntata con il cavaliere che ha concordato con la dama un gesto d’intesa per evitare malintesi. Inoltre è stato fatto un confronto tra quanto affermato dalla coppia nel bar rispetto alle frasi ed ai gesti verificatisi durante la precedente registrazione.

“Loro non solo erano d’accordo ma hanno proprio inscenato quello che avrebbero dovuto fare in puntata, persino i gesti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Questo è quello che hanno organizzato” - ha rimarcato Gianni Sperti.

'Siete due impostori, alla vostra età vi dovreste vergognare'

Subito dopo sono entrati in studio Gian Battista e Claire. Maria De Filippi ha precisato che nessuno dei due è a conoscenza del filmato inviato all’opinionista di Uomini e Donne: “La redazione ha voluto comportarsi come loro hanno fatto con noi”. Il cavaliere ha salutato con un galante baciamano la conduttrice che non ha nascosto l’imbarazzo: “Mi trovo in difficoltà perché non ti farà piacere quello che ti dirò”. Sia la dama che Ronza hanno chiesto di non mandare in onda il video. “Siamo qui per rispondere in prima persona di quanto accaduto”.

Un’affermazione che ha provocato la reazione piccata di Gianni Sperti che non ha risparmiato pesanti critiche ai due protagonisti del trono over. “Alla vostra età vi dovreste solo vergognare per quello che avete fatto. Siete due impostori ed è giusto che tutta l’Italia sappia. Avete fatto una grandissima figura di m***a”.

Da qui si è scatenata un’accesa discussione con Valentina prima che il pubblico in studio manifestasse il proprio dissenso con un eloquente “fuori, fuori”. La tensione è salita alle stelle con l’opinionista e Gian Battista che sono stati protagonisti di un acceso botta e risposta con il piemontese che ha risposto picche a chi lo invitava a chiedere scusa.