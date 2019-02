Annuncio

Nel corso della puntata odierna di Verissimo, è stato ospitato Francesco Chiofalo. Il ragazzo è stato intervistato da Silvia Toffanin ed ha ripercorso le tappe più dolorose della sua malattia. Dopo aver raccontato gli aneddoti più tristi del suo percorso, è passato ad argomentare anche la vicenda inerente le ipotetiche violenze sull'ex Selvaggia Roma di cui sarebbe stato accusato. Francesco ha smentito categoricamente tali accuse ed ha detto che potrebbe essere facile credere alla sua ex a causa del suo aspetto fisico imponente, dai suoi tatuaggi e dal suo volto.

Francesco e i problemi post-operatori

Francesco Chiofalo si è messo a nudo all'interno del salotto di Silvia Toffanin ed ha raccontato i dettagli più salienti della sua malattia.

Una volta per tutte ha spiegato l'effettiva dinamica della scoperta della sua malattia e i problemi post-operatori; Francesco ha svelato di non poter guidare, almeno per il momento. Dopo il delicatissimo intervento subito, inoltre, Chiofalo ha spiegato di non avere più molta sensibilità ad una gamba. Per questo motivo si è dovuto sottoporre a delle cure di riabilitazione in seguito all'operazione. Ad ogni modo, il ragazzo è felice per come siano andate le cose e ringrazia per essere ancora in piedi e nel pieno delle sue capacità. Dopo aver affrontato il tema legato alla sua malattia, Silvia Toffanin è passata a trattare il tanto discusso argomento inerente le accuse mosse dalla sua ex Selvaggia Roma.

La ragazza, infatti, avrebbe accusato Francesco Chiofalo di averla maltrattata quando stavano insieme. Questa naturalmente sarebbe la versione dei fatti della ragazza, quindi, una mera supposizione.

Chiofalo smentisce le accuse di Selvaggia

La diffusione di tale notizia ha naturalmente, infiammato il web. Ad ogni modo, a distanza di un po' di tempo, Francesco Chiofalo ha avuto la possibilità di rispondere a tutto. Il ragazzo ha esordito dicendo: "Ma ti pare?" Ha negato di aver picchiato Selvaggia ed ha detto che, purtroppo, è tutta colpa del suo aspetto fisico che lo fa sembrare sempre come il cattivo della situazione. Dietro quella corazza di muscoli e tatuaggi, però, si nasconde un ragazzo molto fragile che non cerca altro che una donna che lo ami per quello che è.

La sua gioia più grande, infatti, sarebbe quella di diventare padre. Pertanto si augura di trovare spesso una fidanzata e mettere su famiglia. In merito a Selvaggia, Francesco ha concluso dicendo di non avercela con lei e di perdonarla per quello che avrebbe detto sul suo conto.