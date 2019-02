Annuncio

Torna dopo la consueta pausa di metà stagione "The Walking Dead" serie targata AMC giunta ormai alla sua nona stagione. In data lunedì 11 febbraio, alle ore 21:00, andrà infatti in onda su Fox, canale 112 di Sky, la puntata 9x09 dal titolo "Adaptation" ("Adattarsi" nella versione italiana), la prima del nuovo ciclo di 8 episodi che concluderà la nona stagione.

The Walking Dead 9: dove ci eravamo lasciati

Le avventure del gruppo ripartiranno esattamente dallo scioccante midseason finale con cui "The Walking Dead" ha salutato il suo pubblico prima di andare in pausa. Nella puntata 9x08 il gruppo dei protagonisti ha dovuto incassare la scomparsa di Jesus, avvenuta nel primo scontro con quello che sarà il prossimo nemico dei sopravvissuti: i Sussurratori ("The Whisperers").

Questo nuovo gruppo ha la peculiarità di camuffarsi tra gli zombie mascherandosi con la loro stessa pelle, in modo da passare inosservati tra i "morti che camminano" e utilizzare quest'arma a loro vantaggio. La storia ripartirà esattamente dal punto in cui il gruppo, con Michonne e Daryl a capo, proverà a riorganizzarsi per affrontare la nuova minaccia.

Nel corso degli ultimi episodi della serie abbiamo inoltre affrontato la scomparsa di Rick Grimes, rimasto ferito dopo un'esplosione e creduto morto dai compagni. L'ex poliziotto è in realtà sopravvissuto e portato via tramite un elicottero in una località ignota. Nel frattempo le varie comunità di Alexandria, Hilltop ed il Regno sono andate avanti.

Dalla presunta morte di Rick sono infatti passati ben sei anni e i rapporti tra i protagonisti sono cambiati in maniera drastica. Assente in questi episodi anche Maggie (interpretata da Lauren Cohan), colei che ha guidato Hilltop durante la guerra contro i "Salvatori" di Negan e da tempo allontanatasi dalla comunità con cui ha convissuto per anni.

Mid-season premiere: anticipazioni

La puntata 9x09 di "The Walking Dead" vedrà il gruppo rendersi conto della nuova minaccia costituita da un nuovo gruppo di sopravvissuti. Quella che inizialmente era creduta una nuova orda di zombie si è rivelata essere un gruppo agguerrito di persone, i Sussurratori, in grado di camuffarsi tra i "non morti". Il gruppo dovrà reagire alla morte di Jesus, avvenuta per mano di uno dei Sussurratori, preparandosi ad una nuova guerra.

Nel frattempo ad Alexandria bisognerà fare i conti con la fuga di Negan che, dopo aver trovato inspiegabilmente aperta la porta della sua cella, ha deciso di scappare.