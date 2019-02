Annuncio

La festa di San Valentino è solitamente un appuntamento fisso delle trame americane di Beautiful. A differenza di quanto accade in Italia, dove la distanza temporale con la messa in onda statunitense è di circa 11 mesi, quanto accade negli USA coincide con le principali ricorrenze del calendario (non solo San Valentino, ma anche il Ringraziamento e Natale) che diventano l'occasione per sviluppare alcune storyline legate a tale data. Anche quest'anno dovremo aspettarci del romanticismo nel giorno dedicato alla festa degli innamorati? O assisteremo a qualche colpo di scena non troppo positivo? Stando a quanto riportano i February Sweeps del Soap Opera Digest, ovvero le primissime anticipazioni dell'autorevole rivista americana esperta in soap opera, una coppia potrebbe trovarsi a fare i conti con una notizia bomba proprio nell'appuntamento del 14 febbraio.

E i due diretti interessati saranno Katie e Thorne.

Beautiful anticipazioni: brutte sorprese per Katie

Thorne e Katie sono marito e moglie già da qualche mese nelle puntate americane di Beautiful. La coppia ha trovato l'approvazione di quasi tutti i familiari e l'unico ad avere avuto qualcosa da ridire è stato, e non c'è davvero da stupirsi, Bill Spencer.

Dopo la caduta dal balcone della propria villa, il magnate però ha deciso di smettere di rovinare la vita dei propri cari e a piccoli passi si è avvicinato a tutte le persone che ha fatto soffrire in passato, tra le quali inevitabilmente l'ex moglie. Negli ultimi tempi, infatti, gli ex coniugi Spencer hanno vissuto dei momenti di grande serenità, condividendo diverse ore insieme al figlio Will. Il primo ad accorgersi di questo avvicinamento è stato Thorne che, qualche settimana fa, ha visto la moglie e Bill seduti al fianco del figlio mentre sorridevano e chiacchieravano amabilmente. Proprio questo potrebbe essere il punto di partenza per le prossime trame. Le prime anticipazioni di Beautiful relative a San Valentino precisano, infatti, che la Logan sarà impegnata nell'organizzare una romantica festa per Thorne ma lui si presenterà davanti a lei con una notizia bomba.

Tutto fa pensare ad una clamorosa decisione sul passato della coppia, conseguenza dell'addio dell'attore Ingo Rademacher dal cast di Beautiful.

Trame americane Beautiful: Thorne esce di scena

L'addio di Ingo Rademacher è stato ufficializzato alla fine del 2018, quando l'attore ha annunciato di non avere rinnovato il contratto con Beautiful per dedicarsi ad altri progetti lontani dal mondo dello spettacolo. È stato quindi inevitabile chiedersi cosa ne sarebbe stato della coppia formata da Thorne e Katie, sposata solo da qualche mese. Il rampollo Forrester verrà fatto uscire di scena come più volte accaduto in passato? Sebbene i dettagli di questo addio non siano stati ancora svelati, sono proprio gli spoiler a lasciare intendere che la sorella di Brooke potrebbe presto trovarsi di nuovo senza un uomo al suo fianco a partire dalla festa di San Valentino. La notizia bomba sarà, dunque, la decisione di porre fine al matrimonio? In attesa di scoprirlo, gli indizi portano ad un ritorno di fiamma tra i genitori di Will, nuovamente vicini come non accadeva da tempo.

Difficilmente, infatti, Bill potrà avere futuro con Steffy (ormai esempio di donna single e mamma ideale) e con Brooke, poiché la sua interprete Katherine Kelly Lang resterà lontana dalle trame per alcuni mesi, essendo impegnata in un reality show in Australia.